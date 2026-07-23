Joan Manuel Serrat ya es bisabuelo: su nieta Luna y Dani Ceballos dan la bienvenida a sus gemelas

El cantautor Joan Manuel Serrat se ha convertido en bisabuelo tras la llegada de sus dos primeras bisnietas. La encargada de comunicar la buena nueva ha sido su propia nieta Luna, quien ha dado a luz a dos gemelas fruto de su relación con el futbolista andaluz Dani Ceballos. El proceso de gestación, que la joven comunicó meses atrás publicando varias imágenes de su silueta en las plataformas digitales, no estuvo exento de dificultades, habiendo llegado a manifestar en diversas ocasiones lo exigente que le resultó esta etapa.

El nacimiento de las pequeñas se formalizó finalmente en las redes sociales mediante una imagen acompañada de una emotiva frase con la que la pareja expresaba que la realidad del momento había superado cualquier expectativa previa de afecto: "El amor que imaginábamos se quedó corto".

La historia de amor entre la comunicadora y el centrocampista se ha caracterizado por un perfil sumamente reservado, conjugando el ámbito deportivo de alto nivel con el panorama cultural. Aunque el inicio de su relación se remonta a mediados de 2023, optaron por mantener su vínculo en la más estricta intimidad durante el primer año. Durante ese tiempo, mientras ella residía en la capital, edificaron los cimientos de su noviazgo lejos de la atención pública. No fue hasta finales del verano de 2024, con motivo de la celebración del vigésimo octavo cumpleaños del deportista, cuando hicieron pública su unión mediante una recopilación de imágenes de viajes compartidos a destinos como Dubái o Roma, acompañada de una dedicatoria que se difundió ampliamente. Tiempo después, la nieta del músico reconoció que el aspecto determinante para su enamoramiento fue la sencillez del jugador, así como la devoción con la que este siempre se refiere a su familia y a su localidad natal, Utrera.

A partir del momento en que su relación se hizo pública, se volvieron una presencia constante el uno para el otro. Ella fijó su residencia en el hogar del futbolista, acudiendo con frecuencia a los estadios para respaldar su carrera deportiva, mientras que él comenzó a interactuar de forma habitual con las publicaciones y proyectos artísticos que ella divulgaba. La consolidación definitiva de la pareja tuvo lugar a principios de la primavera de 2026, fecha en la que anunciaron conjuntamente que ampliarían la familia por partida doble, compartiendo una sesión fotográfica que dejaba ver el avance de la gestación.

Vocación artística y trayectoria en los terrenos de juego

En el plano académico y profesional, la nieta del cantante orientó inicialmente sus pasos hacia las ciencias exactas por influencia familiar, si bien terminó decantándose por las industrias culturales. Completó la titulación universitaria en Periodismo y Comunicación Audiovisual, desempeñándose en sus comienzos en diversas cadenas radiofónicas musicales tanto en Barcelona como en Madrid. Tras comprender que su auténtica vocación se encontraba en la creación artística directa más que en la labor informativa, inició una formación intensiva en arte dramático. Esta trayectoria interpretativa la ha llevado a participar en producciones teatrales y en cortometrajes galardonados. Asimismo, cuenta con instrucción musical en piano, guitarra y canto, habiendo compuesto e interpretado sus propios temas musicales. Su presencia en las redes sociales se enfoca principalmente como una vía de financiación para sus proyectos artísticos y formativos, alejándose por completo de cualquier controversia mediática.

Por su parte, el centrocampista sevillano, nacido en 1996, se formó futbolísticamente en las canteras del Sevilla FC y del CD Utrera antes de dar el salto a las categorías inferiores del Real Betis Balompié, club con el que debutó en el primer equipo a la edad de 17 años y donde se convirtió en un pilar fundamental para el retorno del conjunto verdiblanco a la máxima categoría. En el verano de 2017 firmó por el Real Madrid, espacio en el que la elevada competencia en la medular condicionó su continuidad inicial. Con el propósito de sumar minutos, se marchó cedido durante dos campañas al Arsenal de la liga inglesa, conjunto con el que se proclamó campeón de la FA Cup.

A mediados de 2026, el jugador y el club madrileño acordaron la rescisión de su contrato un año antes de su conclusión, poniendo fin a una etapa de nueve años de vinculación contractual para buscar un nuevo destino deportivo que le permita recuperar el protagonismo en el terreno de juego, figurando el Real Betis como la opción más destacada para su regreso. Internacional absoluto con la selección española en múltiples ocasiones desde 2018, el centrocampista ha ido adaptando su estilo de juego desde la mediapunta original hasta posiciones de organización e interior, destacando por su retención de balón, criterio de pase y capacidad de trabajo en labores defensivas.