Julia Janeiro defiende su ático de 635.000 euros: "Lo inteligente es comprar"

Lejos de la timidez que solía caracterizarla frente a los medios, Julia Janeiro ha reaparecido públicamente para responder con firmeza a la controversia generada por la adquisición de su nuevo hogar en la capital, un exclusivo ático valorado en 635.000 euros a sus 23 años.

Frente a los cuestionamientos en redes sociales debido a las dificultades de acceso a la vivienda que afronta la juventud en España, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha abordado el tema sin rodeos, manifestando su felicidad y defendiendo su decisión de inversión.

"Sé que estoy en una situación privilegiada"

La joven no ha dudado en admitir las ventajas de su posición económica: "Soy consciente de que me encuentro en una situación privilegiada". "No todos los jóvenes hoy en día pueden acceder a una vivienda digna", ha expresado, mostrándose agradecida por su momento actual.

Pese a entender la realidad social, Janeiro ha cuestionado los ataques recibidos: "No entiendo las críticas. ¿Sería mejor gastarme el dinero en otras cosas y no en una vivienda? Tal y como está el asunto, lo inteligente es comprar ya que se puede".

Muy ilusionada con su faceta de propietaria, la creadora de contenido ha revelado además que el primer regalo para su casa ha sido un robot de cocina multifunción (de 1.200 euros) enviado por sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario, a quienes ve "más enamorados que nunca" ante sus planes de celebrar una segunda boda.

Contra el odio en redes y un dardo sin nombres

Durante la entrevista, Julia Janeiro también ha condenado duramente los mensajes de acoso y amenazas de muerte que recibe a través de plataformas digitales, tildando la situación de "ridícula" y lamentando el impacto de estas actitudes en los usuarios más jóvenes. "Me desean la muerte, pero bicho malo nunca muere. Ajo y agua para toda esa gente", ha sentenciado.

Por último, al ser preguntada por las continuas especulaciones en torno a la relación de su padre con su hermana mayor, Andrea Janeiro, la joven ha preferido guardar distancia respecto a la figura de Belén Esteban, aunque dejando clara su postura sobre el relato público sostenido durante años: "Se ha contado una versión toda la vida que no es. Los que estamos ahí sabemos cuál es la verdad", concluyó tajante, rehusando profundizar al tratarse su hermana de una persona ajena al foco mediático.