Kiko Rivera confirma que ha sufrido un nuevo ictus: "Esta vez ha sido más fuerte, han quedado algunas pequeñas secuelas"

Tras saltar las alarmas este miércoles por la cancelación repentina de su gira, Kiko Rivera ha decidido romper el silencio para esclarecer las causas de su delicado estado de salud. A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, el DJ ha confirmado haber sufrido un segundo ictus, de mayor gravedad que el primero, señalando a la "presión mediática constante" y al estrés como factores determinantes en este nuevo revés: "Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares".

"Afortunadamente estoy bien. Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo", ha explicado el músico, mostrando una firme determinación para afrontar su proceso de recuperación.

Un punto de inflexión y límites a la presión mediática

El incidente marca un antes y un después en la vida del hijo de Isabel Pantoja, quien se ha mostrado categórico respecto a las decisiones que tomará a partir de ahora para salvaguardar su bienestar físico y emocional.

Rivera ha asegurado que no volverá a tolerar situaciones que pongan en riesgo su vida. "He intentado cuidar mi salud, pero llega un momento en el que uno necesita paz para vivir. A partir de hoy voy a priorizarme. Mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación están por encima de todo", ha aseverado.

"Ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo", ha sentenciado. "No voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas".

Consciente del revuelo generado, ha pedido prudencia al público y a los medios, remarcando que la única información veraz provendrá de él o de su entorno directo: "Solo mi familia y mi mujer tienen acceso a la información. Lamentablemente, he comprobado que hay personas que hablan más de la cuenta, así que os pido que no deis credibilidad a nada que no proceda de estas fuentes".

Cancelación de su gira y vuelco de su entorno

La confirmación del diagnóstico explica la drástica medida adoptada horas antes por el intérprete, quien se vio obligado a suspender de forma inmediata los 16 conciertos que tenía agendados para las próximas semanas dentro de su tour de verano. Un duro varapalo para el artista, quien calificó el parón como una de las decisiones más complejas de su carrera.

Este bache de salud también ha paralizado la rutina de su círculo más íntimo. Su pareja, la bailarina de flamenco Lola García, ha pospuesto temporalmente las clases en su academia para centrarse al cien por cien en sus cuidados, consolidándose como su pilar fundamental en estos momentos.

Pese a la gravedad del episodio, el DJ afronta la rehabilitación con optimismo y la mirada puesta en el futuro: "La vida vuelve a darme una oportunidad y esta vez no pienso desaprovecharla. Nos volveremos a ver pronto", ha concluido.