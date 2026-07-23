Kiko Rivera sufre un ictus y anuncia su retirada

Gran preocupación por Kiko Rivera después de que el hijo de Isabel Pantoja anunciase este miércoles a través de un comunicado urgente difundido en sus redes sociales la cancelación total de su gira de verano. Tal y como han detallado durante la mañana de este jueves en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, capitaneada por Isabel González con la colaboración de Daniel Carande, Beatriz Miranda y Carlos Pérez Gimeno, en el mensaje explicaba que aunque ha sido "una decisión muy difícil", "ahora necesito centrar todas mis fuerzas en lo realmente importante" ha informado, revelando que "por respeto a mi situación y a mi entorno" no dará ningún detalle sobre su dolencia.

Horas después del primer comunicado, el artista lanzaba un segundo comunicado explicando que habría vuelto a sufrir un ictus, "esta vez un poco más fuerte", comentaba. "Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares", subraya en este comunicado.

Kiko Rivera señala que está bien, aunque "han quedado algunas secuelas" y ahora tiene que centrarse en su recuperación. "Si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo. La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla", explicaba añadiendo que de ahora en adelante su salud irá "por encima de todo".

Cabe recordar que en los últimos años el dj ha sufrido importantes problemas de salud, como un ictus a finales de 2022 del que se recuperó sin secuelas, o una angina de pecho en verano de 2023. Además, el cantante sufre de gota, ácido úrico alto, que también padecía su tío Bernardo Pantoja, y que en ocasiones le ha impedido cumplir con sus compromisos por los fuertes dolores al caminar.

Cristina, una joven residente en Santander, ha publicado un vídeo en sus redes sociales para esclarecer el paradero de Lola, su perrita de raza pomerania que fue sustraída en Tenerife en abril de 2024.

Tras cruzarse con unas imágenes del programa de televisión Dog House, la joven está convencida de que Chloe, la mascota adoptada recientemente por la cantante y presentadora Chenoa, es en realidad su perra robada. Cristina señala que su perra Lola nació de un padre pomerania merle, heredando una característica heterocromía en el ojo derecho, además de dos finas líneas blancas en la frente y el hocico, características que también tiene el perro que sostiene Chenoa en las fotos.

Tras recabar estos datos, la joven intentó gestionar la situación por la vía privada. Asegura haber contactado con la protectora intermediaria y con el hermano y representante de Chenoa para solicitar una verificación presencial, un escáner de rayos X (por si existiera un chip previo dañado) y una prueba de ADN.

Sin embargo, ante la negativa de la contraparte, quienes argumentan que se trata de un perro distinto y que las coincidencias son fortuitas, y la falta de avances, Cristina decidió acudir de nuevo a las dependencias policiales para ampliar su denuncia y hacer público su caso en redes.

Ferran Torres ha sido, por méritos propios, en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Y no solo por su gol durante la prórroga contra Argentina que le convirtió en el héroe de 'La Roja', sino porque además ha levantado pasiones durante el campeonato, alzándose también como uno de los ganadores del título de 'guapo oficial' del torneo. Y más teniendo en cuenta que poco antes del inicio del torneo habría roto su incipiente romance con la influencer Martina Hunter después de ser pillados en actitud cariñosa en varias ocasiones.

De regreso en España, el futbolista continúa acaparando titulares, ya que ha salido a la luz la divertida y cómplice conversación que mantuvo con la Princesa Leonor este lunes durante la recepción de la Familia Real donde le pregunta con una sonrisa "¿tú no te ibas a rapar el pelo?", haciendo referencia a la promesa que hizo el delantero del Barça en el vestuario de que si ganaban el Mundial se sometería a un cambio de look radical. Entre risas, y con timidez respondió rápidamente un divertido "no, no" mientras negaba con la cabeza.

Además de su cómplice intercambio de palabras con la heredera al trono, ha salido a la luz que durante de la fiesta de 'La Roja' en una conocida discoteca madrileña habría surgido la química entre Ferran y Ana Mena, una de las solteras del momento tras su inesperada ruptura con el actor Óscar Casas, aunque por el momento no existirían imágenes.

Y aunque el Mundial 2026 haya acabado, parece que Argentina no es capaz de asimilar la derrota y en su guerra por señalar a la FIFA, al FBI e incluso a una conspiración global para justificar un encuentro donde apenas lograron generar peligro ni disparar a puerta, la indignación colectiva ha encontrado un nuevo objetivo con la cantante Rosalía. A la artista catalana se la acusa de regodearse en la frustración argentina, hasta el punto de que se ha atacado con insultos directos hacia ella.

Todo se desencadenó cuando la intérprete decidió compartir en su cuenta de TikTok un contenido publicado por la actriz Mia Khalifa, en el que esta celebraba el triunfo de la Selección Española. El repost venía acompañado por un mensaje que encendió de inmediato los ánimos del aficionado albiceleste: "Cómo suena la vida después de que las perlas hayan sido derrotadas".

La reacción no se hizo esperar: llamadas masivas al boicot de su próximo concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, fans exigiendo la devolución de sus entradas y un clima de hostilidad que escaló desde las redes sociales hasta platós de televisión y medios de comunicación, donde los comentarios contra la artista derivaron en descalificativos y faltas de respeto de índole personal.

El acoso llegó a tal punto que Rosalía pidió disculpas a través de un mensaje en sus redes "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón". Un mensaje conciso con el que Rosalía busca aplacar la polémica, cumplir con sus compromisos profesionales y pasar página ante una afición a la que le está costando asimilar la derrota deportiva.