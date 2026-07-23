Lucía Pombo y Álvaro López-Huerta dan la bienvenida a su primera hija, Lola Belén

La familia Pombo continúa creciendo. Lucía Pombo y Álvaro López-Huerta se han convertido en padres de su primera hija, una niña a la que han llamado Lola Belén. La pequeña llegó al mundo este miércoles 22 de julio a las 15:00 horas en Madrid, tras un parto natural que transcurrió con total normalidad y tras una dulce espera de 41 semanas.

Tanto la madre como la recién nacida se encuentran perfectamente tras el nacimiento, según ha ha confirmado el propio creador de contenido y padre, culminando así una historia de amor que suma 14 años de relación y cuatro de matrimonio.

El creador de contenido sí ha roto su silencio en declaraciones exclusivas a ¡Hola!.

Un emotivo homenaje a un "ángel de la guarda"

El nombre elegido para la pequeña guarda un significado profundamente íntimo y personal para la influencer. Con la elección de Lola Belén, Lucía Pombo ha querido rendir un sentido tributo a su gran amiga Belén Domínguez, fallecida en abril de 2025 como consecuencia de un cáncer intramedular.

La creadora de contenido siempre ha expresado la convicción de que su amiga la ayudó desde el primer momento a cumplir su deseo de ser madre.

Poco después de regresar de un viaje a Filipinas, la pareja confirmó el embarazo. "Yo sabía en mi corazón que mi gran ángel de la guarda me había ayudado a conseguirlo", llegó a sincerarse en sus redes sociales.

La joven quiso compartir la noticia en Sevilla ante el lugar donde descansa su amiga, a quien atribuye este "gran milagro".

La familia Pombo sigue ampliando su cantera

La llegada de Lola Belén supone la incorporación de un nuevo miembro a uno de los clanes más mediáticos de España. La pequeña se convertirá en la compañera de juegos ideal para la nutrida agenda de primos que la esperaban con entusiasmo.

Por parte de María Pombo y Pablo Castellano están Martín (5 años), Vega (3 años) y la pequeña Mariana, nacida el pasado mes de enero y con quien se llevará solo siete meses de diferencia.

Por parte de Marta Pombo y Luis Zamalloa se encuentran Matilda (4 años) y las mellizas María y Candela (2 años).

A la espera de que los felices padres compartan las primeras instantáneas de la recién nacida en sus perfiles públicos, la familia se prepara en Cantabria para trasladarse a Madrid en los próximos días y dar la bienvenida oficial al nuevo integrante de la casa.