Isabel Pantoja, el mejor apoyo para Kiko tras su ictus

Sigue la preocupación por Kiko Rivera después de que el hijo de Isabel Pantoja anunciase a través de redes sociales que habría sufrido un segundo ictus. Tal y como han detallado durante la mañana de este jueves en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, capitaneada por Isabel González con la colaboración de Emilia Landaluce, Bea Cortazar y Tico Chao, el dj señalaba que aunque está bien, "han quedado algunas secuelas" y ahora tiene que centrarse en su recuperación. "Si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo. La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla", explicaba en el comunicado añadiendo que de ahora en adelante su salud irá "por encima de todo".

Después de 48 horas en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla, la evolución del cantante ha sido positiva y ya ha sido trasladado a planta, donde se encuentra acompañado por su novia Lola García, que no se ha separado de él en ningún momento, al igual que su madre Isabel Pantoja, que viajó de inmediato a la capital andaluza en cuanto tuvo noticia del ingreso, y como se ha podido saber, se está haciendo cargo del cuidado de sus nietos para arropar a su hijo y mantener la tranquilidad en la familia mientras se estabiliza la situación, aunque por el momento, no hay imágenes de la tonadillera en Sevilla.

Cabe recordar que en los últimos años el dj ha sufrido importantes problemas de salud, como un ictus a finales de 2022 del que se recuperó sin secuelas, o una angina de pecho en verano de 2023. Además, el cantante sufre de gota, ácido úrico alto, que también padecía su tío Bernardo Pantoja, y que en ocasiones le ha impedido cumplir con sus compromisos por los fuertes dolores al caminar.

"No se trata del mismo animal"

Chenoa se ha visto involucrada en una desagradable polémica después de que una mujer llamada Cristina haya irrumpido en la escena pública para asegurar que la mascota de la artista, una Pomerania llamada Cloe a la que adoptó en una protectora de Alhaurín de la Torre (Málaga) en diciembre de 2024, es en realidad su perrita Lola, que le robaron en abril de 2024 en Tenerife.

Ante el revuelo generado respecto a la identidad de su mascota, el equipo de Chenoa ha emitido un comunicado para dejar claro que "no se trata del mismo animal" y asegurar que "la adopción de Cloe se realizó cumpliendo estrictamente con todos los protocolos legales" incluyendo controles veterinarios, escaneo e implantación de microchip por parte de la asociación en la que la adoptó hace dos años.

Y, por si quedase alguna duda, han revelado que la perrita fue sometida a "una prueba adicional, mediante inspección física y radiografías, que descarta categóricamente la existencia de cualquier microchip anterior" (que sí llevaba Lola, ejemplar que sustrajeron a la mujer que ha hecho la denuncia), ha zanjado ante cualquier especulación nueva que pueda surgir.

Siguiendo con Marcos Llorente y Ferran Torres, han subido en redes sociales como exprimen al máximo sus días de descanso tras tocar la gloria con la selección española en la final frente a Argentina. Los dos internacionales han puesto rumbo a Ibiza, donde desconectan antes de regresar a un calendario cargado de exigencia. No son los únicos campeones en la isla, también se encuentran otros compañeros como Lamine Yamal o Mikel Oyarzabal, aunque por ahora no han coincidido públicamente.

Importante y sorprendente giro en la investigación de la muerte de Isaak Andic tras la aparición de una nueva testigo que ha declarado ante los Mossos. Esta mujer británica, que colabora como traductora de la terapeuta familiar María Julia Lüderwalt, ha dado un paso al frente después de un año y medio "angustiada" y con dificultades para dormir (en sus propias palabras) y ha revelado ante las autoridades que se le encargó encontrar una ruta de senderismo para que el único investigado por el trágico fallecimiento del fundador de Mango, su hijo, se pusiera en una "situación extrema" y "al borde del precipio" como parte de la terapia que seguían ambos para solucionar sus diferencias.

El abogado ha optado por guardar silencio ante las cámaras, evitando hacer declaraciones o aclarar qué hay de cierto en lo que ha declarado esta traductora británica, dejando en el aire si su testimonio podría influir en la investigación y perjudicar a su cliente.

Cayetano Rivera: "Libraste tus batallas en silencio, cuando nadie miraba, cuando nadie veía"

Este jueves se han cumplido 22 años de la fatídica muerte de uno de los rostros más emblemáticos del panorama social de nuestro país, Carmen Ordóñez, el 23 de julio de 2004. Y en una fecha tan señalada, ha sido su hijo Cayetano Rivera el que ha querido rendirle homenaje con una emotiva carta abierta en Instagram en la que, dejando a un lado su habitual discreción en lo que a su vida privada se refiere, se ha sincerado como nunca sobre lo que siginificó su madre para él, confesando que a pesar del tiempo que ha pasado desde que se fue sus valores y su manera de quererles tanto a él como a sus hermanos Francisco Rivera y Julián Ordóñez siguen tan vivos como el primer día.

"Me enseñaste valores con tu ejemplo. Me inculcaste principios. Supiste todo lo que me faltaba y me diste mucho más de lo que podías". "Te esforzaste. Te sacrificaste. Libraste tus batallas en silencio, cuando nadie miraba, cuando nadie veía. Y, aun así, nunca dejaste de ser tú. Ahí estaba tu verdadera fuerza. Ahí estaba tu luz", ha revelado orgulloso, destacando que a pesar de los durísimos momentos que atravesó 'la divina' en su vida, nunca quiso que afectasen al bienestar de sus hijos, lo más importante para ella.