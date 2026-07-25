El divertido cumpleaños de Patricia Santamaría, mujer de Carlos Sobera

Patricia y Carlos reunieron a un grupo de familiares y amigos, al que también acudieron Arianna y Natalia, que no quisieron perderse el 55 cumpleaños de su madre y, también, celebrar el triunfo de España en la Copa del Mundo. El lugar elegido fue el restaurante que regenta Tito Pajares en Madrid, que también ha sido el lugar de encuentro para seguir las eliminatorias de la Copa del Mundo.

El matrimonio era de los habituales, que no se perdieron ningún encuentro, y el lugar para la celebración por cumplir un año más no podía ser otro que Jimmy's. Entre los asistentes se encontraban Enrique Cerezo, Jesús Gil Marín, el doctor Ángel Martín, el periodista Antonio Jiménez y Marta Hazas, entre otros. La fiesta comenzó sobre las 20:00 horas; hubo música en directo con la actuación de un grupo de mariachis.

El matrimonio, junto a sus hijas

Quienes no podían faltar son los miembros del grupo The Paellas, del que Carlos y Patricia forman parte desde hace años; todos se reúnen cada cierto tiempo para disfrutar de una buena gastronomía. Felicidades.