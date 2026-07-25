Ruppert Everett tuvo que pagarse sus estudios a costa del sexo

Es Rupert Everett un conocido actor británico de cine y teatro, amén de escritor, de 67 años, natural de Norfolk, que ha pasado una vida oscura hasta intervenir en películas relevantes: La boda de mi mejor amigo, junto a Julia Roberts, Algo casi perfecto, con Madonna, Shakespeare in Love, Crónica de una muerte anunciada, colocando su voz como el Príncipe Encantador de Shrek 2, secuela en la que también ha tenido intervenciones en imágenes.
Estudió dos años en la Royal Shakespeare Company. Para pagarse sus estudios ha confesado que tuvo que prostituirse. Era tal su vocación de actor que hubo de recurrir al sexo. En ese duro periodo de su vida no podría decirse que era gay. Pero él mismo, contando esas intimidades, concede que llevó una juventud desenfrenada.
Entre 1982 y 1988 se relacionó sentimentalmente con la presentadora de televisión Paula Yates, a la sazón casada con Bob Geldof. Aquella experiencia con una mujer no volvió a repetirla. Sencillamente porque un día se levantó de la cama consciente de que era gay.
Sobre su inesperada salida del armario relata que en casa sus padres no lo comprendieron. "Pero gané más de lo que perdí", les dijo para consolarlos.
Su vida artística ha sido variada. Con Madonna hizo buenas migas. Tanto que ella le pidió que participara en su versión de American Pie, como también colaboró en los coros de otra canción, Wonderland.
En el teatro ha sido actor de obras de Shakespeare (El sueño de una noche de verano) así como de Oscar Wilde (La importancia de llamarse Ernesto). En Italia acaba de rodar Judes Gospel en el personaje de Caifás, sumo sacerdote del Sanedrín.
Su vida íntima la comparte con Henrique, un contable brasileño. Se casaron en 2024 en el Ayuntamiento de Londres. Llevan 15 años juntos.