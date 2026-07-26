Ana Mena desmiente los rumores de romance con Ferran Torres y Carlos Alcaraz

Desde que saliera a la luz su ruptura sentimental con Óscar Casas, la vida privada de Ana Mena ha estado bajo un constante escrutinio. Aunque la cantante y el actor siempre procuraron llevar su noviazgo con la máxima discreción, su reciente separación ha provocado que cada uno de los movimientos de la artista sea analizado al milímetro por la prensa del corazón. En este contexto, durante los últimos días su nombre ha sido fuertemente vinculado a dos destacados deportistas españoles: el futbolista Ferran Torres y el tenista Carlos Alcaraz.

La cantante malagueña ha sido abordada por los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto, días después de su actuación en el evento organizado para conmemorar el título conseguido por la selección española. Fue precisamente en el transcurso de las celebraciones posteriores cuando comenzaron a circular con fuerza las habladurías que la relacionaban con el delantero azulgrana, y que entre ambos se había evidenciado una gran sintonía durante los festejos. Algunos testigos llegaron a afirmar que ambos compartieron varios instantes a solas. Además, el hecho de que la artista luciera una camiseta con el dorsal número 7, el mismo que viste el internacional español, no hizo sino avivar aún más estas conjeturas.

Lejos de alimentar la polémica, Ana Mena ha optado por tomarse la situación con evidente sentido del humor. "Ay, de verdad", respondió entre risas al ser interrogada sobre si mantuvo un encuentro privado con el deportista aquella noche. Respecto a la indumentaria elegida, la cantante ha querido restar importancia al detalle: "Pues la que me pusieron, chicos, yo qué sé", zanjó, descartando por completo que portar el número de Ferran Torres tuviera algún mensaje oculto.

La malagueña ha detallado que durante aquella velada conversó con multitud de asistentes y rechaza de plano que un simple trato cordial pueda traducirse en un noviazgo. "Había muchísima gente, hablé con mucha gente", subrayó ante la insistencia de los reporteros. De hecho, al ser cuestionada directamente sobre su opinión acerca del jugador, sorprendió con una afirmación tajante que desmiente cualquier relación: "No le conozco".

Acto seguido, la prensa le recordó las informaciones que semanas atrás la vinculaban con Carlos Alcaraz, después de que coincidieran en un acto social poco después de trascender su ruptura con Óscar Casas. "Sacáis muchas cosas de contexto, chicos, de verdad. Era una foto saludando a una persona que está en un mismo sitio donde estoy yo, ya está", precisó.

Con estas firmes declaraciones, la artista da por finalizado el revuelo mediático en torno a su estado amoroso. Queda patente que, tras su ruptura con Óscar Casas, las hipotéticas aventuras con Ferran Torres y Carlos Alcaraz responden únicamente a simples coincidencias públicas que han sido magnificadas por los medios de comunicación.