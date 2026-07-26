El multimillonario patrimonio de 'el Litri', casado en segundas nupcias con Casilda Ybarra

Miguel Báez Spínola, Litri hijo, ha sido de los matadores de toros retirados uno de los que mejor ha sabido invertir lo ganado en los ruedos, al punto de poseer ahora un elevado patrimonio que, solo en empresas, se estima en sesenta millones de euros. Cantidad a la que hay que sumar la parte que le correspondió en herencia, a la muerte de sus padres, cifrada en muchos millones. Es multimillonario, en una palabra, a sus casi cincuenta y ocho años que cumplirá en septiembre, madrileño de nacimiento pero onubense de corazón por sus ancestros.

No quería su padre, Miguel Báez Espuny, Litri, que su hijo Micky, como era llamado en la intimidad, fuese torero. Pero se impuso la vocación de éste, que sin ser un diestro de arte, poseía un inmenso valor, casi tanto como el que reunía su progenitor, y suficiente técnica. Formó pareja en los carteles con Rafael Camino y ambos, ya como novilleros, ganaron bastante dinero, lo que es inusual cuando quienes todavía no alcanzan la alternativa suelen poner dinero o no cobrar nada en cada festejo.

Ya como matador siguió encabezando el escalafón, cotizado entre los que más cobraba. Llenaba las plazas. Cuando se retiró en 1999 ya tenía un capital suficiente como para vivir sin ningún tipo de problemas durante mucho tiempo. Supo invertir lo ahorrado. Y en la actualidad ha sabido diversificar ese patrimonio en gasolineras, barcos y empresas de diversa entidad. Así, una de ellas dedicada a la venta de embarcaciones tipo chárter, un holding de tiendas gourmet, explotación de fincas, alquiler de inmuebles, negocios repartidos por Madrid, Sevilla, Huelva y Cáceres. Tiene una finca en La Puebla del Río, donde pasta su ganadería, que desciende de la legendaria de Concha y Sierra, un cortijo extremeño, un chalé en Punta Umbría… Y seguro que nos dejamos otras propiedades.

Normalmente, muchas figuras del toreo, cuando se retiran, reaparecen en los ruedos porque se aburren o necesitan parné. Eso no reza en la biografía taurina de Miguel Báez Spínola: se cortó la coleta y no volvió a vestirse más de luces, aunque interviniera en algunos festivales benéficos.

Decidió casarse con una hija de la acreditada modista Carolina Herrera, con quien tuvo tres hijos. Se separaron en 2017 para casarse cinco años después, civilmente en un cortijo de Sanlúcar la Mayor con Casilda Ybarra, con quien formó un hogar estable; la pareja no ha tenido descendencia.

Una triste circunstancia sucedió antes de esas segundas nupcias: su padre no pudo estar presente, falleció unos días antes. Pero es que entonces, hace cuatro años, tan sólo un par de semanas más tarde, se fue también de este mundo la viuda de Miguel padre, la madre de Micky, Litri hijo, la bella y elegante siempre Conchita Spínola. Doble tragedia familiar para este Miguel Báez, el último Litri de una larga dinastía torera.