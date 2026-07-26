El triunfo del amor en la Velada del Año: del beso de Aitana a las lágrimas de Lola Índigo

La sexta edición de La Velada del Año ha vuelto a congregar a miles de aficionados en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, consolidándose como uno de los eventos de entretenimiento más multitudinarios del panorama nacional. Organizada por Ibai Llanos, la cita no solo ha destacado por el nivel de los combates de boxeo y las actuaciones musicales que han amenizado la noche, sino también por el innegable protagonismo de las relaciones sentimentales de los participantes.

Lejos de limitarse a la tensión deportiva propia del cuadrilátero, las muestras de afecto y el respaldo de las parejas se convirtieron en el foco de atención de las cámaras y del público asistente. El momento que generó mayor expectación fue la aparición de Plex, quien se enfrentaba a Fernanfloo en uno de los duelos estelares. Su entrada al recinto, diseñada bajo una estética inspirada en la Antigua Roma, contó con la participación directa de la cantante Aitana. Justo antes del inicio del combate, ambos compartieron un apasionado beso que desató la euforia en las gradas.

Durante el desarrollo de los asaltos, Aitana siguió la pelea desde la primera fila, evidenciando los nervios propios de la competición. Tras conseguir la victoria frente a su oponente, el creador de contenido descendió rápidamente del ring para reencontrarse con ella. En sus primeras declaraciones como ganador, quiso agradecer el apoyo incondicional recibido durante los meses de dura preparación física: "Gracias a mi novia, a la que amo", afirmó visiblemente emocionado ante la multitud.

Otro de los episodios más comentados de la jornada tuvo como protagonistas a IlloJuan y la cantante Lola Índigo. El creador malagueño midió sus fuerzas con TheGrefg en el que era, sin duda, uno de los encuentros más esperados de la velada. Pese a que el resultado no cayó de su lado, la artista permaneció junto a él en todo momento, demostrando que el respaldo personal trasciende la victoria o la derrota deportiva.

El mensaje de Lola Índigo a Illojuan

El afecto mutuo quedó patente cuando, al concluir el combate, IlloJuan dedicó unas sentidas palabras a su pareja: "Gracias a Mimi, te quiero un montón. Gracias por acompañarme en todo este proceso". Esta declaración provocó las lágrimas de la cantante, consolidando una de las imágenes más emotivas que dejó la noche sevillana.