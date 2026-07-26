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Todos los detalles de la boda de Susanna Griso y Luís Enríquez en la Costa Brava

Ha sido uno de los enlaces más esperados del verano desde que lo anunciasen en octubre de 2025: Susanna Griso y Luís Enríquez se han dado el 'sí, quiero' rodeados de familiares y amigos en la Costa Brava

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Susanna Griso y Luís Enríquez se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia celebrada en el hotel de La Gavina de S'Agaró, en la Costa Brava rodeados de 250 familiares y amigos.

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La novia llegó acompañada de su hijo mayor. Uno de los instantes más emotivos lo ha protagonizó él, cuando dedicó unas palabras a la pareja antes de fundirse en un sentido abrazo con el ya marido de su madre. Después, se ha acercó a Susanna para rodearla con los brazos y darle un cariñoso beso en el hombro, un gesto que ha emocionó a muchos de los asistentes.

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Para la ocasión, Susanna confió en la diseñadora mallorquina Rosa Esteva 'Cortana' que diseñó un romántico vestido palabra de honor, con corsé y falda vaporosa. Como ramo eligió uno compuesto por flores de jazmín, que la novia entregó a Blanca, la hija de Luis Enríquez. 

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En una boda relajada donde huyeron de convencionalismos, el novio optó por una guayabera en tono rosa fresa confeccionada a medida, perfecta para una boda junto al mar. Asimismo, confesó que al ver aparecer a su mujer vestida de novia le pareció que estaba "maravillosa, impresionante, corta la respiración"

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El primer discurso de la ceremonia corrió a cargo de un gran amigo de la pareja, el escritor y político del PP Jaime de los Santos.

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Los novios durante el intercambio de anillos en una ceremonia que estuvo oficiada por el alcalde de Santa Cristina d'Aro.

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Los novios posaron para los medios de comunicación una vez celebrado el enlace.

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Roberto Brasero, acudió con su hijo Iñigo

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La periodista Marta Robles, una de las invitadas a la ceremonia

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María Zurita, una de las grandes amigas de Susanna Griso, saludando a José Luis López 'El Turronero'

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El presidente de Atresmedia y Grupo Planeta José Crehueras acudió a la boda con su esposa Columna Martí.

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