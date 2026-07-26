Todos los detalles de la boda de Susanna Griso y Luís Enríquez en la Costa Brava

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La novia llegó acompañada de su hijo mayor. Uno de los instantes más emotivos lo ha protagonizó él, cuando dedicó unas palabras a la pareja antes de fundirse en un sentido abrazo con el ya marido de su madre. Después, se ha acercó a Susanna para rodearla con los brazos y darle un cariñoso beso en el hombro, un gesto que ha emocionó a muchos de los asistentes.