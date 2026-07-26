Todos los detalles de la boda de Susanna Griso y Luís Enríquez en la Costa Brava
Ha sido uno de los enlaces más esperados del verano desde que lo anunciasen en octubre de 2025: Susanna Griso y Luís Enríquez se han dado el 'sí, quiero' rodeados de familiares y amigos en la Costa Brava
Susanna Griso y Luís Enríquez se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia celebrada en el hotel de La Gavina de S'Agaró, en la Costa Brava rodeados de 250 familiares y amigos.
La novia llegó acompañada de su hijo mayor. Uno de los instantes más emotivos lo ha protagonizó él, cuando dedicó unas palabras a la pareja antes de fundirse en un sentido abrazo con el ya marido de su madre. Después, se ha acercó a Susanna para rodearla con los brazos y darle un cariñoso beso en el hombro, un gesto que ha emocionó a muchos de los asistentes.
Para la ocasión, Susanna confió en la diseñadora mallorquina Rosa Esteva 'Cortana' que diseñó un romántico vestido palabra de honor, con corsé y falda vaporosa. Como ramo eligió uno compuesto por flores de jazmín, que la novia entregó a Blanca, la hija de Luis Enríquez.
En una boda relajada donde huyeron de convencionalismos, el novio optó por una guayabera en tono rosa fresa confeccionada a medida, perfecta para una boda junto al mar. Asimismo, confesó que al ver aparecer a su mujer vestida de novia le pareció que estaba "maravillosa, impresionante, corta la respiración"
El primer discurso de la ceremonia corrió a cargo de un gran amigo de la pareja, el escritor y político del PP Jaime de los Santos.
Los novios durante el intercambio de anillos en una ceremonia que estuvo oficiada por el alcalde de Santa Cristina d'Aro.
Los novios posaron para los medios de comunicación una vez celebrado el enlace.
Roberto Brasero, acudió con su hijo Iñigo
La periodista Marta Robles, una de las invitadas a la ceremonia
María Zurita, una de las grandes amigas de Susanna Griso, saludando a José Luis López 'El Turronero'
El presidente de Atresmedia y Grupo Planeta José Crehueras acudió a la boda con su esposa Columna Martí.