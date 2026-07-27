Alba Carrillo se corona como musa del sanchismo atacando a Álex Baena por su saludo en Moncloa

La recepción en la Moncloa de Pedro Sánchez a los jugadores de la Selección Española tras proclamarse campeones del mundo dejó una imagen que ha dado mucho que hablar: el saludo de Álex Baena al presidente del Gobierno. El futbolista dio la mano a Sánchez como el resto de compañeros, pero agachó la mirada en lo que muchos han interpretado como un sentimiento de rechazo.

Con la resaca del Mundial, el jugador del Atlético de Madrid ofreció una entrevista a La Voz de Almería en la que habló claramente de la polémica que se ha montado en torno a un simple gesto. "Se me tachó de que falté al respeto o de falta de educación, pero creo que lo que había que hacer era saludarlo. Creo que todos fuimos respetuosos en ese sentido", confesó el de Roquetas de Mar.

Según él, el objetivo de algunos es que se hable más de la enésima polémica centrada en el saludo que en el éxito de los de Luis de la Fuente. "Creo que se habla más de otras cosas que del éxito de esta Selección, que ha hecho historia. Intentan enfocarlo en otras cosas para crear un poco de odio, pero no me importa mucho lo que digan. Sé lo que hice, sé cómo lo hice y, al final, lo que se hable... Siempre se va a hablar de más", sentenció.

Aunque muchos han defendido al futbolista por mostrarse transparente, hay quienes no han dudado en apuntarse a la ola de odio, como Alba Carrillo en su recién estrenado papel de musa del sanchismo. La modelo dejó un comentario en la publicación del citado medio: "Es muy sencillo y él lo sabe. Si no quiere que se hable de eso en un lugar lleno de medios, se debería haber comportado con más educación", escribió, y añadió: "El que ha conseguido que se hable de eso y no de fútbol es él. Mira cómo del resto de sus compañeros solo se habla de educación y respeto".

Alba Carrillo fue una de las invitadas a la recepción a la Selección Española que se celebró el lunes en el Palacio de la Moncloa con motivo de la victoria del conjunto de Luis de la Fuente en el Mundial. A diferencia de la visita del equipo a la Zarzuela, que se limitó a un besamanos, fotos de familia y un mensaje de enhorabuena de Felipe VI, Sánchez montó su fiesta particular en los jardines de la residencia presidencial, donde se instaló un escenario que contó con el creador de contenido Ibai Llanos y la periodista María Relaño como maestros de ceremonias.

Entre los invitados que abarrotaron el evento se encontraban familiares de los trabajadores de la Moncloa —entre ellos multitud de niños que esperaban saludar y llevarse sus camisetas firmadas sin suerte, debido al tiempo limitado de la visita— así como rostros conocidos como la propia Alba Carrillo, que presumió de su presencia en las redes sociales. La presentadora compartió algunas fotos con sus seguidores y un texto en el que aprovechó para agradecer la invitación.

"Gracias a estos chicos, que destilan valores y amor, que muestran la importancia de la familia, el respeto al oponente y el esfuerzo como insignia vital. Gracias al Palacio de la Moncloa por abrirnos las puertas, a Lucas y a mí, para poder disfrutar aplaudiendo a una Selección inmejorable", concluyó, confirmando que su hijo estuvo entre los niños que asistieron a la recepción e incluso se les permitió hacerse fotos en el interior del edificio.