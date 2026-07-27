Cari Lapique y su hija Carla organizan de nuevo el torneo de pádel en memoria de Carlos Goyanes

Cari Lapique es una persona con una gran fuerza interior y, afortunadamente, su hija Carla lo ha heredado. La relación entre madre e hija no puede ser mejor; igual le pasaba con la malograda Caritina. La familia Goyanes-Lapique siempre fue una piña. Como es sabido, el verano es una época complicada al cumplirse el fallecimiento de Carlos y su hija mayor. Motivo por el cual Carla, el pasado verano, organizó un torneo de pádel, deporte del que su padre era muy aficionado, para así rendirle un homenaje con el apoyo de su madre.

La repercusión fue tan grande que este año será la segunda edición; así me lo ha confirmado la propia Cari: "La organizadora es mi hija Carla, es un torneo sin ánimo de lucro, compiten niños de hasta 18 años y también hay otro de señoras; los premios son estupendos y el ambiente es bárbaro. Carlos, mi marido, lo organizó en el Marbella Club cuando era joven, antes de casarnos, junto con Alfonso de Hohenlohe. Ahora se hace en el Club Unicorn, que está entre Marbella y Estepona; será del 3 al 7 de agosto. En la entrega de premios estaremos mi hija Carla y yo". Así me lo contó.

Cari Lapique y Carlos Pérez Gimeno

El verano está siendo muy familiar, disfrutando de sus nietos, que es lo que más le puede gustar: "Ahora estoy con mi hermana Miriam en Palma de Mallorca, todo en plan tranquilo, que no es poco; también he estado con los pequeños en Madrid, Alicante y, dentro de unos días, iremos a Sotogrande. Como te vuelvo a decir, en plan tranquilo dentro de cómo se puede estar, porque lo que más me gusta es estar con mi familia. En septiembre volveré a mis trabajos: la inmobiliaria, las cremas de Unicskin, soy embajadora de la Fundación Pequeño Deseo, tengo que ir a Miami porque también soy embajadora de la marca, la firma de joyería Leandra Estudio, los viajes Nuba Wellness... Por fortuna, no paro, y eso te aseguro que es la mejor medicina".