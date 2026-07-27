Así fue la fiesta de boda de Rocío Crusset y Charlie Schein en Ibiza: el vestido elegido y un regalo personalizado

Tras su boda íntima en Nueva York el pasado 30 de mayo, Rocío Crusset y Charlie Schein han celebrado una segunda fiesta en Ibiza. La modelo reunió en la isla a familiares y amigos que no pudieron acompañarles en el enlace celebrado en Estados Unidos y eligió para la ocasión un estilismo completamente distinto al de su primera boda.

Si para la ceremonia religiosa en la iglesia de San Ignacio de Loyola de Nueva York Rocío Crusset lució un vestido de inspiración bohemia diseñado por ella misma, para la celebración ibicenca apostó por un estilo mucho más sencillo y veraniego.

La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero eligió un vestido largo blanco de tejido satinado, sin mangas y con un escote delantero drapeado que se adaptaba con suavidad a la silueta. El diseño, pensado para una celebración al aire libre junto al mar, dejaba al descubierto uno de los tatuajes que lleva en el costado derecho, una cruz sencilla de tamaño mediano.

Completó el conjunto con un maquillaje muy natural y una melena suelta adornada con pequeñas flores blancas, un detalle que también estuvo presente en su peinado durante la boda de Nueva York, aunque entonces optó por un moño de estilo bailarina.

Un abanico en lugar del tradicional ramo

Otro de los detalles que llamó la atención fue la ausencia del clásico ramo de novia. En su lugar, Rocío Crusset llevó un abanico blanco, un complemento cada vez más habitual en las bodas celebradas durante los meses de verano, especialmente en destinos de playa.

Los pendientes, visibles gracias al peinado semirrecogido, completaban un estilismo mucho más relajado que el elegido para la ceremonia religiosa celebrada semanas antes en Estados Unidos.

Rocío Crusset, durante la celebración en Ibiza.

Una segunda celebración para reunir a sus amigos

La fiesta en Ibiza respondió al deseo de la pareja de compartir su matrimonio con las personas que no pudieron desplazarse hasta Nueva York. La propia Mariló Montero explicó antes del evento que habían optado por una boda muy íntima en Estados Unidos, pero que después querían celebrar una reunión con amigos y familiares en España.

La celebración tuvo lugar el pasado 24 de julio en un enclave con vistas al mar, manteniendo la discreción con la que la pareja ha llevado toda la organización. Según explicó también Mariló Montero, la elección de la isla no fue casual, ya que la pareja suele pasar allí parte de sus vacaciones de verano.

Los invitados disfrutaron de un cóctel con propuestas gastronómicas como mini pancakes con caviar, tablas de ibéricos y quesos o cócteles de sandía. Como recuerdo de la jornada, los asistentes recibieron unas gorras personalizadas con una ilustración de los novios besándose y la inscripción "Rocío & Charlie Ibiza", un detalle que la propia modelo había adelantado días antes en sus redes sociales.