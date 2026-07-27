Kiko Rivera recibe el alta tras su segundo ictus y agradece el apoyo de Isabel Pantoja

Después de varios días de enorme preocupación por su estado de salud, Kiko Rivera ha abandonado el hospital tras haber sufrido un segundo ictus. El popular músico ya se encuentra en su domicilio particular, donde ha comenzado una nueva etapa centrada en su recuperación física y emocional. A través de un extenso comunicado publicado este mismo lunes, apenas unas horas después de recibir el alta médica, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores y allegados.

En este escrito, Kiko ha detallado cómo afronta el futuro más inmediato, reconociendo sin tapujos que no será un camino sencillo. A partir de ahora, tendrá que someterse a un intenso proceso de rehabilitación para lograr recuperar la movilidad y la fuerza en toda la parte izquierda de su cuerpo. A pesar de las evidentes dificultades que entraña este tipo de convalecencia, se ha mostrado convencido de que con esfuerzo y tenacidad logrará superar las secuelas de este severo revés de salud.

Uno de los aspectos en los que más ha incidido durante su mensaje ha sido el trato dispensado por el personal sanitario que le ha atendido durante su ingreso. El artista ha querido expresar su más sincero agradecimiento por la enorme profesionalidad y el cariño innegable con el que le han cuidado. Del mismo modo, ha puesto en valor el celo con el que se ha tratado su situación, subrayando que en ningún momento trascendió información confidencial sobre su evolución clínica, lo que a su juicio demuestra que aún existe un profundo respeto por la intimidad de las personas.

En el terreno más personal, el comunicado ha dejado un titular que no ha pasado desapercibido, al hacer alusión a las supuestas filtraciones que durante mucho tiempo han rodeado a su entorno más cercano. Según ha explicado, este duro trance le ha servido para constatar que el famoso topo no era quien muchos creían. Con gran alivio, ha confirmado que dicha persona ya no forma parte de su vida, cerrando así un largo capítulo de desconfianzas familiares.

Precisamente la familia ocupa el eje central de sus reflexiones en estos momentos tan delicados. El DJ ha dedicado unas líneas muy especiales a su madre, Isabel Pantoja, agradeciéndole públicamente que se haya hecho cargo de sus nietos durante la hospitalización. Rivera ha revelado que la cantante encontró siempre el momento oportuno para acudir a visitarle, logrando mantener estos encuentros en la más estricta discreción, lo que confirma un evidente acercamiento entre ambos.

Tampoco han faltado unas emotivas palabras dirigidas a su mujer, Lola García, quien se ha erigido como el pilar fundamental en las horas más oscuras de este ingreso. Ha destacado que no se ha separado de él ni un solo instante, brindándole las fuerzas necesarias para no sentirse solo frente a la enfermedad y demostrando de manera innegable su lealtad incondicional.

Para concluir, el protagonista ha querido realizar una profunda valoración sobre la gravedad de lo sucedido y la inmensa suerte de poder contarlo. Ha afirmado categóricamente que la vida le ha otorgado una segunda oportunidad que no está dispuesto a desaprovechar bajo ningún concepto. Con la mirada puesta en su inminente rehabilitación, ha asegurado que centrará todas y cada una de sus energías en volver más fuerte que nunca, rodeado del afecto de los suyos, un factor que en la actualidad considera de un valor incalculable.