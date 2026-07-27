La Velada del Año escaparate del amor de Aitana y Plex

La velada del año ha confirmado que Aitana y Plex son la gran pareja del momento. Un evento organizado por Ibai Llanos y celebrado en La Cartuja este sábado, en la que hasta ocho millones de personas llegaron a verlo. Más de 80 millones de visualizaciones en YouTube y 44 en Twicht. Además contó con la presencia de muchos rostros conocidos como los campeones del mundo Pedro Porro o Álex Grimaldo, y una puesta en escena que fue todo un espectáculo.

La pareja que forman Plex y Aitana ya no se esconden y se convirtieron en los protagonistas después de darse su primer beso en público. Aitana no quiso perdérselo sentándose en la primera fila del ring animando a su novio.

Susanna Griso y Luis Enríquez se han casado este fin de semana en el hotel La Gavina de la Costa Brava. A nuestros colaboradores no les encaja que el novio haya ido más informal y la novia más elegante. Mientras el novio optó por una guayabera de color rosa fresa mientras que la novia lució un diseño palabra de honor con corpiño de la firma marca Cortana, que también se firmó el look de seda marrón tornasolado que lució en su preboda.

Entre los invitados famosos estaban José Luis Garci o María Zurita, todos amigos de los novios. No va a haber exclusiva y la pareja permitió todo tipo de imágenes del enlace. Los novios bailaron al son de Lady Madrid, de Pereza.

En pocos días, Cayetano Rivera ha expresado sus emociones en redes sociales, algo que no nos tiene acostumbrados. Primero rindiendo homenaje a su madre Carmen Ordoñez con motivo del aniversario de la muerte de su madre y después enviando un cariñoso mensaje a Tamara Gorro, que está ingresada por una dolencia que no ha querido comunicar.

Otra pareja que se deja ver es Esther Expósito y Mbappé de compras en París, donde han sido grabados en el interior de la joyería Messika mientras la actriz se prueba piezas, que la actriz ya ha lucido en Cannes.