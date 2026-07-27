Miguel Bosé carga contra la Agenda 2030 por los incendios y avisa del negocio de las renovables

Los incendios forestales que asolan este verano gran parte del territorio español han situado al país en una situación de emergencia nacional, con un balance provisional de 152.000 hectáreas calcinadas e importantes afectaciones a la población, traducidas en decenas de miles de personas evacuadas o confinadas de forma preventiva. Entre los territorios más castigados por las llamas en la presente campaña estival destacan las provincias de Ávila y Castellón, así como la Comunidad de Madrid, donde los equipos de extinción y emergencia continúan trabajando para frenar el avance del fuego.

En este contexto de crisis ambiental, el cantante Miguel Bosé ha manifestado públicamente su postura sobre los acontecimientos a través de un contundente mensaje difundido en sus redes sociales. En su declaración, el artista ha arremetido contra la gestión forestal e institucional afirmando: "Un verano más, tal y como ya nos tienen acostumbrados los de siempre, España arde en decenas de infiernos. Pero las luminarias del medioambiente y del ecologismo, empeñadas en vendernos un clima cambiático de Agenda 2030, impiden y multan el desbroce del campo pretendiendo desde sus despachos bien untados saber más que la gente que desde hace generaciones vive el campo, hace el campo y es del campo".

A lo largo de su texto, el intérprete expone también una hipótesis vinculada a los futuros usos de los terrenos calcinados y concluye con una dura advertencia sobre las responsabilidades del sector: "Y pasa lo que pasa. Ahora se abren apuestas para ver cuánto tiempo van a tardar en asignar las miles de hectáreas quemadas a proyectos renovables que cambien para siempre el verde naturaleza por el negro placa solar, o el blanco eólico. Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan".

Estas declaraciones coinciden con un momento crítico en la evolución de los principales focos activos del país. La confluencia de los incendios iniciados en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo acumula por sí sola un total de 77.000 hectáreas arrasadas bajo un perímetro de 280 kilómetros, repartidas en 50.000 hectáreas en el fuego de Burgohondo, 25.000 en la sierra madrileña y 2.000 en territorio castellanomanchego. A esta situación se añade la complicación provocada por el incendio de La Vall d'Uixó, en Castellón, que continúa descontrolado tras haber calcinado más de 4.300 hectáreas y forzado el desalojo de más de 16.000 vecinos en cerca de una veintena de municipios de la zona.