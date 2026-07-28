La influencer Blanca Pombo borra su polémico sorteo de un voluntariado en Uganda y pide perdón

Los sorteos forman parte del día a día de muchos perfiles de Instagram. Viajes, productos o experiencias suelen protagonizar este tipo de publicaciones. Sin embargo, el último que ha compartido Blanca Pombo ha generado un intenso debate en redes sociales. La influencer, prima de María Pombo, anunciaba el sorteo de un voluntariado de dos semanas en Uganda junto a la misma ONG con la que ella ha estado un mes en el país africano. La iniciativa ha recibido numerosas críticas y la creadora de contenido ha terminado retirando la publicación y pidiendo disculpas.

En la publicación, Pombo presentaba un "Sorteo voluntariado en Uganda" organizado en colaboración con la ONG. El viaje incluía dos semanas en Uganda con "alojamiento, comidas, recogida en el aeropuerto y coordinación dentro del proyecto, todo incluido".

La publicación no tardó en generar críticas entre los usuarios. Algunos han cuestionado directamente la idea de convertir un voluntariado en un sorteo. "No puedo ser el único al que esto le parezca una barbaridad, ¿no?", escribía un usuario. Otros han resumido su rechazo con "el concepto de hacer un sorteo de un voluntariado", mientras que también ha habido críticas por el uso de imágenes de menores en Uganda para promocionar la publicación.

Tras la polémica, Blanca Pombo ha publicado este martes un vídeo en el que reconoce que la forma de comunicar la iniciativa no fue la adecuada. "Dado el revuelo y la polémica que se ha creado, creo que debía pasarme por aquí a intentar hablar con vosotros", comienza diciendo en su perfil de Instagram.

La influencer asegura que le "da muchísima pena cómo se ha entendido el mensaje y cómo se me está viendo", aunque reconoce que las críticas positivas y "desde el respeto" le han hecho reflexionar. "Gracias a esas personas he sido capaz de darme cuenta de que el error efectivamente es mío. Me he equivocado en la manera de comunicar el mensaje y por ello he decidido borrar el post", explica.

Además, aclara que no ha recibido ninguna compensación económica por el viaje, el contenido publicado durante el mismo, ni el sorteo. "Como cualquier persona que viaje con ellos me he pagado mis vuelos y he ido a aprender, disfrutar y dar lo mejor de mí. Quien me conoce sabe que lo que más feliz me hace en el mundo es entregarme a los niños, no porque sean de x manera o de i manera, sabéis que soy maestra, me dedico a ello durante todo el año. Creo que el error ha estado en mi manera de comunicar el mensaje. Por ello pido perdón", concluye.