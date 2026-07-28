Luis Enríquez responde con un video a las críticas y memes sobre su boda con Susanna Griso

"Lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía", ha asegurado Luis Enríquez en su perfil de X tras el aluvión de críticas y memes que le han llovido por el atrevido look —con una guayabera rosa fresa de Camisería Galán— y la actitud que tuvo —supuestamente pasota— durante la celebración de su reciente enlace con la periodista y presentadora catalana Susanna Griso el pasado 25 de julio en la localidad de S'Agaró.

El exconsejero delegado de Vocento parece no darle importancia a las burlas y chistes que ha despertado la elección de su particular traje de novio. De hecho, ha llegado a compartir en su perfil uno de los memes que ha protagonizado, con apariencia de dominguero y nevera en mano acompañando a la presentadora de Espejo Público vestida de novia. Sin embargo, Enríquez no ha podido evitar responder a los comentarios acerca de lo que la expresión de su cara, en las fotografías que se han podido ver en televisión y redes sociales, habría transmitido para muchos.

Los más críticos han dado a entender que él no se quería casar e iba a su enlace con Susanna Griso como a quien llevan al matadero. Nada más lejos de la realidad, ha asegurado. Así que ha decidido acabar con las especulaciones publicando el emotivo vídeo del discurso que él mismo pronunció durante la ceremonia. "Como una foto no puede ser lo único que valga (y a esta boda de íntima no le queda nada) aquí lo que dije, que es lo que pienso. Y ya", ha afirmado en el post con el que ha dado el paso de difundir las imágenes.

El discurso

Cuatro minutos y 19 segundos en los que Enríquez explicó a los invitados lo "complicado" de casarse por segunda vez, "con la mochila llena" y comiéndote tus propias palabras —ambos llevaban años diciendo que no volverían a hacerlo, ha señalado—. Pero el madrileño se mostró convencido de que las dos familias que se han unido con este enlace "son felices, lo han sido y lo van a ser".

Lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga (y a esta boda de íntima no le queda nada) aquí lo que dije, que es lo que pienso. Y ya. pic.twitter.com/ftb8F1C2p4 — Luis Enríquez (@Lleng7) July 27, 2026

Su boda: un monumento

"No venimos solos, venimos ocho", recordó el novio, "por tanto, esto es un monumento a la generosidad". Pero "lo que hoy celebramos también es un monumento a la amistad", señaló en referencia a la persona que les presentó y confió en que sus caminos se unirían para siempre —David Gistau— y a la relación que la pareja ha mantenido durante varios años antes de dar el paso definitivo, además de un monumento a las raíces y al amor.

"Un amor", dijo Enríquez, "en el que caminito al hostal nos besamos bajo cada farola y el fin del mundo siempre nos pilla bailando porque siempre que vuelves hay fiesta en la cocina". "Un amor en el que todas las noches son noches de boda y todas las lunas son lunas de miel", concluyó haciendo una clara alusión a la emblemática canción de Joaquín Sabina Noches de boda. Tema que la pareja eligió para su baile nupcial junto a la piscina, tras darse el "sí, quiero" ante sus alrededor de 250 invitados.