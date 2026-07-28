Montoya habla del calvario tras su fenómeno viral: llegó a tener pensamientos suicidas

En un arranque de sinceridad junto a Jesús Calleja, José Carlos Montoya sacó a la luz un aspecto de su pasado que siempre había guardado en la intimidad. El exconcursante de Supervivientes que saltó a la fama gracias a La Isla de las Tentaciones abordó el fenómeno viral mundial que desencadenó la traición de Anita Williams y reflexionó sobre las consecuencias que marcaron su vida a partir de ese momento.

A pesar de su sentido del humor y la personalidad que tanta gracia le hicieron a los espectadores, Montoya por dentro se sentía inseguro sobre su relación. "Buscaba un arrepentimiento. Ella ese sentimiento no lo tenía y eso es lo que me mataba a mí. Yo estaba hasta las trancas", reconoció, por lo que a pesar de las bromas, las apariencias, y el repentino pico de fama que le llegó, "el precio fue caro, yo estaba muerto".

Por favor la entrada de Montoya a su habitación 😂😂😂 🌍 #UniversoCalleja

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Participar en Supervivientes no hizo más que empeorar el mal momento por el que estaba pasando. "Estaba fatal. Era recordar una trama donde veía que no se ponían de acuerdo. Lo peor es buscar una verdad que no va a llegar nunca", relató a Calleja. La ruptura sentimental y la fama lo llevaron directamente a una depresión severa: "Caigo en una depresión de caballo brutal. Me aparto porque toco fondo porque vuelvo a chocarme con otra pared". "Estaba enfermo", confesó, confirmando que en aquella etapa llegó a tener pensamientos suicidas.

La situación de Montoya recuerda que detrás de un fenómeno viral con fecha de caducidad se encuentra una persona de carne y hueso, pero gracias a la ayuda que recibió de su entorno fue capaz de recuperarse. "Creo que me ha salvado mi entorno familiar (...) Pienso solo en vivir la vida y ser feliz. Las emociones van y vienen, los pensamientos ya sí los sé manejar".