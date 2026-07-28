Tamara Gorro recibe el alta tras su ingreso hospitalario: "Me voy a priorizar"

Después de varios días generando preocupación entre sus seguidores, Tamara Gorro ha recibido el alta hospitalaria y ha reaparecido ante los medios de comunicación. La creadora de contenido ha abandonado el hospital consciente de que aún le queda por delante un largo proceso de recuperación. Sin embargo, se ha mostrado convencida de que ha llegado el momento de frenar su ritmo de vida y priorizar su bienestar físico y mental después de una etapa ciertamente complicada.

Cabe recordar que la colaboradora de televisión hizo saltar las alarmas hace apenas unos días al publicar un vídeo desde su cama del hospital. En dicha grabación, confesó que llevaba cuatro días ingresada por haber sufrido lo que ella misma definió como "un susto muy grande". Aunque en un principio no tenía intención de hacer pública su situación, decidió dar el paso al comprobar que la noticia ya había trascendido. Asimismo, adelantó que reduciría drásticamente su presencia en las redes sociales para centrarse de forma exclusiva en su convalecencia.

Ya en el exterior del complejo médico y a punto de regresar a su domicilio, Gorro ha explicado a la prensa que una de las intervenciones a las que se sometió estaba programada de antemano, pero fueron las complicaciones posteriores las que encendieron las alertas. "Una operación que se tenía que hacer y la otra nos ha llevado un grandísimo susto (...). Ya está, a comer, a descansar. No soy, por desgracia, ni la primera ni la última", ha relatado.

La influencer ha desvelado cuáles serán sus pasos más inmediatos durante este mes de agosto, haciendo hincapié en que, de ahora en adelante, tiene el firme propósito de escucharse a sí misma. "Creo que es la primera vez que lo voy a hacer. Esto viene de hace muchos meses y ahora es paz (...). Creo que, por primera vez, me voy a priorizar", ha asegurado. Para lograrlo, planea trasladarse a la isla de Ibiza, donde posee una vivienda, para disfrutar de la compañía de su entorno más cercano.

Por otro lado, la colaboradora también ha querido atajar la controversia suscitada por su decisión de comunicar su ingreso sin ofrecer un diagnóstico clínico preciso. Lejos de buscar generar expectación, ha defendido que su único objetivo era tranquilizar a su comunidad de seguidores. "Tengo una familia virtual que, si no pongo los buenos días, ya se preocupa (...). Lo único que quería era decirles que no iba a estar por aquí porque estaba mala", ha argumentado, insistiendo en que respeta todas las posturas.

En ese mismo sentido, ha respondido con contundencia a quienes le reprochan haber alimentado el interés mediático con su publicación, rechazando cualquier intención morbosa. "¿Qué voy a alimentar? Si la que menos quiere alimentar soy yo (...). ¿Qué va a cambiar que yo diga qué tengo? ¿Qué cambia? El morbo", ha sentenciado de manera tajante.

Durante su estancia médica, la creadora de contenido ha contado con el respaldo de Cayetano Rivera, quien le dedicó unas emotivas palabras de ánimo acompañadas de una fotografía conjunta en sus perfiles públicos. Al ser preguntada por esta muestra de afecto, ha preferido mantener su habitual discreción respecto a su vida privada y ha evitado entrar en detalles, aunque ha reconocido sentirse muy arropada por su círculo más íntimo y, en especial, por sus dos hijos.

Por el momento, su regreso a la televisión queda pospuesto de manera indefinida. Su única preocupación actual radica en completar su recuperación y afrontar con absoluta serenidad un nuevo ciclo vital que, según ha extraído como lección de este episodio médico, requiere detenerse a tiempo para cuidar de uno mismo.