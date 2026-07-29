Ainhi García borra todo rastro de Nico Williams tras salir a la luz las polémicas fotos del futbolista en un yate

Nico Williams y Ainhi García han puesto fin a su relación sentimental. Apenas unos días después de que la joven dedicara una emotiva felicitación al futbolista por su 24º cumpleaños, el periodista Javi de Hoyos ha sido el encargado de confirmar la noticia con el entorno más cercano de la pareja.

Según ha revelado el periodista, la separación se ha producido de manera cordial y sin conflictos de por medio. "Me aseguran que han terminado bien, pero que se acabó el amor", explicó de Hoyos, descartando de forma tajante que la ruptura se deba a infidelidades o la interferencia de terceras personas. Las fuentes remarcan que entre ambos sigue existiendo un profundo cariño, aunque han optado por tomar caminos separados y afrontar esta nueva etapa como solteros.

El giro en la pareja ha tomado por sorpresa a sus seguidores, especialmente tras el reciente intercambio de mensajes en redes sociales. El pasado 12 de julio, durante la celebración del Mundial de fútbol, Ainhi compartía un carrusel de fotografías junto al jugador del Athletic Club acompañado de la frase: "Feliz vida a la persona que ilumina la mía. Te quiero", a lo que Williams respondía con un cariñoso "Te amo pequeña". Sin embargo, en las últimas horas la joven ha decidido borrar la publicación de su perfil, dejando constancia evidente del cierre de esta etapa.

En las últimas horas han salido a la luz unas imágenes del campeón del mundo en un yate de vacaciones, acompañado por varias mujeres que no son su novia. Los rumores de infidelidad comenzaron a sonar con fuerza, ya que Ainhi borró sus fotos junto a Nico y dejó de seguirle coincidiendo con la publicación de las imágenes. Para que no hubiera confusiones, la joven decidió cortar por lo sano y borrar el rastro de su relación para confirmar la ruptura.

Pillamos in fraganti a Nico Williams disfrutando de sus merecidas vacaciones. Mientras tanto, Terelu está en su salsa. ☀️ #DeLunesAViernes

⛱️ https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/snisegJUh3 — ¡De Viernes! (@deviernestv) July 28, 2026

Dos años de discreción

La historia de amor entre el futbolista y la ingeniera comenzó a mediados de 2024. Su flechazo se gestó gracias a la hermana de Ainhi, quien mantenía una amistad previa con Nico. A través de este vínculo común, ambos se conocieron y dieron inicio a un noviazgo que se ha extendido durante dos años y que siempre se caracterizó por su máxima discreción mediática.

A lo largo de este tiempo, la pareja se mantuvo muy unida tanto en las alegrías como en los momentos más complicados. Juntos hicieron frente a episodios difíciles, como la pérdida de su perrita Bimba o la complicada lesión que afectó al rendimiento deportivo de Nico durante la pasada temporada, demostrando un sólido apoyo mutuo en cada etapa.

En el ámbito profesional, mientras el internacional continuaba consolidando su carrera en el fútbol de élite, Ainhi se mantuvo centrada en su desarrollo laboral como ingeniera especializada en inteligencia artificial y docente. Tras la ruptura, la joven continuará focalizada en su trayectoria profesional, ahora iniciando una etapa independiente y alejada del foco mediático.