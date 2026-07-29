El nuevo rumbo profesional de Cristiano Ronaldo: prepara su debut como actor y productor en televisión

Tras concluir la Copa del Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo ha confirmado de manera oficial que ha disputado su último Mundial con la Selección Portuguesa. Con la serenidad y la satisfacción del deber cumplido tras años en la cima del fútbol internacional, el astro portugués se despide de la cita con tres goles anotados en esta edición y con la mirada puesta en un horizonte profesional completamente nuevo. Lejos de reducir su ritmo de trabajo tras colgar las botas en el ámbito de selecciones, Cristiano está listo para dar el salto a la industria del entretenimiento y debutar en la televisión no solo como actor, sino también en el rol de productor ejecutivo.

Su primer gran proyecto en la pequeña pantalla será la serie dramática Day 1s, una producción ambientada en el competitivo universo del fútbol británico que sigue los pasos de un agente deportivo en el Reino Unido. La serie, cuyo rodaje ya ha dado comienzo en diversas localizaciones de Londres como el estadio del Barnet FC, cuenta con un elenco estelar en el que destaca la presencia del aclamado actor Damian Lewis, el célebre exjugador francés Thierry Henry, el reconocido rapero británico Dave y la actriz emergente Carlotta Banat.

Este ambicioso proyecto marca además el estreno formal de UR•Marv Studios, la compañía audiovisual fundada a principios de año mediante la alianza estratégica entre Cristiano Ronaldo y el destacado cineasta británico Matthew Vaughn, creador de exitosas franquicias cinematográficas. Vaughn ha expresado su entusiasmo por trabajar junto al astro luso, destacando que las hazañas de Cristiano en los terrenos de juego superan a cualquier guion, mientras que el propio futbolista ha reafirmado la enorme ilusión que le produce encarar esta emocionante etapa creativa y empresarial.

Mientras estos proyectos cinematográficos avanzan entre los platós de grabación y las salas de producción, la vida personal del deportista también atraviesa un momento dulce e idílico. Tras cerrar su participación mundialista, Cristiano disfruta de unas merecidas vacaciones estivales junto a su pareja, Georgina Rodríguez, y sus hijos, combinando relajantes jornadas a bordo de su yate, paseos a la orilla del mar y días de tranquilidad en su residencia de lujo.

Este verano sirve como preludio para otro hito clave en su vida privada, ya que la pareja ultima los detalles para pasar próximamente por el altar tras el compromiso anunciado el año pasado, perfilando una espectacular boda que promete reunir a grandes personalidades del deporte y del espectáculo internacional en los próximos meses.