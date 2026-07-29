Ferrán, oh Ferrán, se divierte en Ibiza con una azafata milanesa

Unanimidad temática en las portadas: todas han apostado por la boda de Susanna Griso. El hastío estival o la falta de fondos para hacerse con exclusivas ha hecho que las cuatro revistas de los miércoles apuesten en sus portadas por la misma noticia, a pesar de que el personaje no suele ser carne de Crónica Rosa: la boda de Susanna Griso.

Lo más curioso es que en ninguno de los titulares existe el novio. Luis Enríquez ha sido borrado y de casualidad sale en alguna foto. Su flamante mujer, Susanna Griso, lo ocupa todo, que para algo es la famosa. Hola, Semana y Lecturas coinciden en el adjetivo y destacan "la romántica boda en la Costa Brava". Y Diez Minutos directamente fantasea con "la boda de cuento".

En el interior, todas las revistas han fotografiado a los felices novios, tanto en la preboda como en el día del casamiento, centrándose en la maravillosa creación del vestido de novia de la periodista por Rosa Esteva para Cortana. La fundadora de la firma mallorquina es su modista de confianza y acertó de lleno con un diseño con escote palabra de honor y jaretas de color blanco virginal. Y también podemos encontrar el publirreportaje con las imágenes de los invitados ilustres, entre los que destacan José Luis Garci por parte del novio o Roberto Brasero por parte de la novia.

Poco se habla de la ya famosa "polémica de la guayabera". El novio eligió para la ocasión una versión en color rosa de la famosa prenda caribeña que ha sido muy cuestionada en las redes sociales. Sin embargo estaba tan arrebolado y contento que se lo ha tomado a guasa.

Ferran, oh Ferran, se divierte con una azafata milanesa

Lecturas publica varias fotos del héroe de la Selección Española disfrutando de sus vacaciones y de la victoria con un grupo de amigos entre los que figura la que, según la revista, podría ser su novia. "Ferran Torres vive un romance con una azafata italiana", dice la publicación, que aporta detalles sobre la atractiva morena. Se llama Jasmine Hafez, tiene un máster en Turismo, ha trabajado como azafata para una agencia que organiza eventos con coches de lujo y se conocen a través de un amigo del futbolista desde hace tiempo.

Desde entonces "no han dejado de hablar por Instagram" y el futbolista la ha invitado a formar parte de su celebración en Ibiza, en la que también estaba su compañero Marcos Llorente.

En las fotos no hay besos ni abrazos, sólo un conato de acercamiento que no refleja mucho amor. Lecturas añade que la ex de Ferran, la influencer Martina Hunter, "se presentó" en una de las fiestas en las que estaba el goleador pero que éste no le prestó ninguna atención.

Sara Carbonero desconecta en el mar tras uno de sus años más complicados

Hola se lleva una de las exclusivas de la semana con unas fotografías exclusivas que bien hubieran merecido la portada. Sara Carbonero ha sido retratada en la cubierta de un barco en el que ha navegado por el Atlántico junto a su amiga Raquel Perera, la que fuera la mujer de Alejandro Sanz en 2019 y madre de dos de sus hijos. Con ella, sus niños, Martín y Lucas, que son, según la presentadora, su motor en estos momentos difíciles en los que Sara todavía se está recomponiendo emocionalmente de la muerte de su madre el pasado 12 de abril.

En las imágenes vemos a Sara luciendo tipazo con un bañador blanco mientras observa cómo se divierten sus hijos o mientras contempla meditabunda el horizonte. Se tomaron en El Puerto de Santa María, desde donde zarparon a bordo de un catamarán de siete metros de longitud y doce de eslora. Con ellos también estaba Marta Girón de Sola, la esposa del chef Ángel León.

Ana Obregón disfruta del sol con Anita en su casa de Mallorca, que sigue a la venta

El otro reportaje exclusivo de Hola que también hubiera sido buena portada está protagonizado por Ana Obregón, que ha vuelto a Mallorca antes de que la casa familiar en la que se aloja encuentre un comprador.

La residencia está a la venta, por lo que, recuerda la revista, éstas podrían ser sus últimas vacaciones en "El Manantial", la residencia que construyó el padre de la actriz hace más de cincuenta años. Ana y su hija-nieta, a la que llama "Anita Dinamita" por su vitalidad infantil, pasean por la orilla del mar, disfrutan juntas del agua o juegan a hacer castillos de arena. Las dos además muy conjuntadas con sendos bañadores de volantes de color rojo. La verdad es que da gusto volver a ver sonreír a Ana Obregón gracias a su niña.

Cóctel de noticias

Rocío Crusset hace re-boda con su pandilla. La hija de Mariló y Carlos Herrera ha congregado en Ibiza a los amigos a los que no pudo invitar el pasado 30 de mayo a su boda en Nueva York. La modelo ha compartido en su Instagram numerosas fotos, pero este miércoles Hola las publica a toda página para enseñarnos que Rocío llevó en esta segunda ceremonia un vestido de la firma The Row, concretamente una pieza "custom by Mary-Kate Olsen".

María Pombo, días de playa y tumbona con sus hijos a orillas del Cantábrico. Hola publica varias fotos de la influencer disfrutando de la arena y las olas con su familia "como cualquier joven de su edad". Se llevó las sillas y la sombrilla a la playa e incluso almorzó allí un bocadillo.

Nueva boda "real". Aunque se trata de príncipes destronados, siempre es bueno saber que un miembro de una Casa Real va a pasar por el altar. Se trata de Mirko, el hijo de Kubrat de Bulgaria y Carla Royo Villanova, príncipes de Panagyurishte, que, según Hola, contraerá matrimonio el próximo verano en Madrid. Su mujer es Marta Embid, que, como el novio, es médico y a la que conoció cuando los dos trabajaban en el Hospital Clínico San Carlos.

Courtois disfruta del verano junto a su familia. El futbolista aparece en las páginas de Diez Minutos disfrutando de la playa con su mujer, la espectacular modelo israelí Mishel Gerzig, y la hija que tienen en común. Con ellos también estaban los otros dos hijos que tiene el deportista de una relación anterior.

Ilia Topuria se recupera de sus heridas en compañía de Pablo Motos. Semana ha fotografiado al deportista y al presentador navegando por el Ibiza junto a su pandilla de amigos. El que fuera campeón de UFC está bastante recuperado de las lesiones que le provocó su última derrota.

Las Spice Girls se reúnen en la boda de Mel C con la ausencia de Victoria Beckham. La "spice deportista" se ha casado con el modelo, escritor y cineasta australiano Chris Dingwall y ha invitado a sus compañeras de grupo, por las que parece que no pasan los años ni los kilos.

Carolina de Mónaco sigue disfrutando del Pachá III. Poco ha cambiado en la vida de la princesa monegasca. Si cogemos una foto de hace veinte años la veremos con su kaftán navegando a bordo de su barco como si el tiempo no hubiera pasado por ella.