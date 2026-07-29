Íñigo Onieva habla por primera vez del incendio que ha acorralado la finca de Tamara Falcó

Los devastadores incendios que han sacudido en las últimas jornadas al oeste de la Comunidad de Madrid han dejado en vilo a miles de vecinos y a rostros tan conocidos como Íñigo Onieva. Las llamas llegaron a cercar peligrosamente las inmediaciones de Aldea del Fresno, lugar donde se ubica la emblemática finca de la familia de Tamara Falcó.

La finca, situada en una amplia zona rural rodeada de monte y naturaleza, quedó muy cerca del perímetro afectado por las llamas durante el incendio, y aunque las llamas no llegaron a afectarles, la angustia se apoderó de la zona durante el tiempo que duró el despliegue de las brigadas de emergencia y las evacuaciones preventivas.

Rostro desencajado y tono reflexivo, el marido de la marquesa de Griñón no dudó en sincerarse al ser preguntado por este tenso episodio. "Pues es un horror de situación", aseguró con gesto serio. A pesar de los duros momentos vividos a causa de la incertidumbre, Onieva quiso trasladar un mensaje de calma e incidir en el alivio que supuso la rápida respuesta operativa: "Sé que desalojaron, pero luego ya han vuelto. Así que nada, mucho ánimo, muchísimas gracias a todos los bomberos que están ahí interviniendo. Gracias".

El amplio dispositivo desplegado en los parajes rurales madrileños ha logrado estabilizar la zona tras jornadas sofocantes de lucha contra el avance del fuego. Y aunque los vecinos evacuados ya han podido retomar la normalidad en sus hogares y respirar tranquilos, el susto vivido en la finca familiar y sus alrededores tardará en olvidarse.

A medida que el operativo de extinción logra dar por controlado el perímetro, la comarca trata de recuperar el ritmo habitual. La rápida intervención de los equipos de rescate ha evitado una tragedia mayor en las propiedades de la zona.