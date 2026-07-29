La hija de Tom Cruise y Katie Holmes renuncia a su apellido paterno

Suri Cruise, la única descendiente biológica de Tom Cruise y Katie Holmes, ha dado un paso definitivo en su distanciamiento hacia su padre. Según ha revelado la revista People, la joven ha modificado oficialmente su filiación en el registro electoral de Estados Unidos, dejando atrás el legado paterno para inscribirse como Suri Noelle. Esta decisión confirma los rumores que surgieron el pasado mes de junio, cuando ya utilizó esta nueva nomenclatura durante su ceremonia de graduación en el instituto.

La elección de este nuevo apelativo no es casual. Noelle es el segundo nombre de su progenitora, quien saltó a la fama mundial por su papel en la popular serie juvenil Dawson crece. De este modo, la estudiante universitaria consolida el fuerte vínculo materno-filial que ha marcado su vida, especialmente desde que sus progenitores pusieran fin a su matrimonio en el año 2012, tan solo seis años después de pasar por el altar en noviembre de 2006.

Actualmente, la joven se encuentra inmersa en su etapa de educación superior. Cursa sus estudios en la prestigiosa Universidad Carnegie Mellon, situada en la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. Su marcha de casa ha supuesto un cambio importante para la familia, un hecho sobre el que la propia actriz se sinceró recientemente en una entrevista concedida a la publicación Town & Country. En ella, admitió sentir el lógico vacío por la distancia, aunque subrayó su felicidad al verla crecer.

"Por supuesto, echaré de menos tenerla tan cerca, pero estoy realmente orgullosa de ella y me siento feliz", aseguró la artista. Recordando sus propios inicios a esa misma edad, añadió: "Es emocionante descubrirse a una misma y a mí me encantó esa época, así que me alegra verlo de esa manera". Estas palabras reflejan el apoyo incondicional que siempre ha brindado a su primogénita durante su transición hacia la vida adulta y la independencia personal.

La nula relación con el protagonista de exitosas franquicias cinematográficas de acción es un secreto a voces en la industria del entretenimiento. El distanciamiento es tal que, durante el presente año, el entorno de la intérprete tuvo que desmentir categóricamente las informaciones que apuntaban a que la estudiante hubiera heredado un fondo fiduciario. Cabe recordar que el actor tiene otros dos hijos mayores, Isabella y Connor, a quienes adoptó durante su anterior matrimonio con la estrella Nicole Kidman.