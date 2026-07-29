Sheila Casas confirma su ruptura con Sergio González un mes después de conocerse

Hace apenas unas semanas, el panorama de la crónica social se hacía eco de la nueva ilusión de Sheila Casas. Un año después de su mediática separación del exjinete Álvaro Muñoz Escassi, la representante y hermana del conocido actor Mario Casas era fotografiada disfrutando de las playas de Ibiza. En aquellas instantáneas, la joven aparecía junto al empresario Sergio Ignacio González Sobrino, con quien protagonizó unas escenas veraniegas cargadas de evidente complicidad que parecían confirmar el inicio de una etapa sentimental renovada y estable.

Sin embargo, la realidad ha demostrado que los romances de verano no siempre logran consolidarse con la llegada del otoño. Durante su reciente intervención en el programa de televisión El Verano se Mueve, la propia protagonista ha desvelado ante la audiencia que vuelve a estar soltera. Con una actitud serena y restando dramatismo a la situación, la colaboradora ha explicado los motivos por los que esta incipiente historia de amor ya forma parte del pasado y no ha logrado prosperar más allá de un breve acercamiento estival.

"Cuando estás conociéndote, se hace más serio o te quedas como amigo", relató Casas en el plató, abordando el tema con total naturalidad. Según sus propias palabras, el fin de este vínculo no ha estado motivado por terceras personas ni por desavenencias insalvables. "Yo no veía algo más, me faltaba ese pum. Es un chico maravilloso y nos llevamos muy bien", añadió, dejando claro que ambos han decidido mantener una relación de amistad tras comprobar que no existía la conexión necesaria para establecer un compromiso de mayor calado.

Las declaraciones de la colaboradora ponen el punto final a una relación que comenzó a finales del pasado mes de junio. En aquel momento, tras salir a la luz las primeras fotografías de ambos en la isla balear, el entorno de la pareja pidió cautela y tiempo para que el vínculo evolucionara lejos de la intensa presión mediática. La relación también generó numerosos comentarios en los medios de comunicación por el presunto parecido físico entre el nuevo acompañante de Sheila y su anterior pareja.

De hecho, la propia protagonista tuvo que salir al paso de dichas comparaciones con Muñoz Escassi, mostrándose tajante al respecto. La hermana de Mario Casas insistió en repetidas ocasiones en que ambos hombres "no se parecen en nada" y que las similitudes que algunos observaban eran meramente superficiales, fruto del desconocimiento sobre la verdadera personalidad del empresario. Ahora, superada la expectación inicial, Sheila Casas reafirma su independencia y decide continuar su camino en solitario, atesorando el afecto y las buenas palabras hacia la persona con la que ha compartido las últimas semanas.