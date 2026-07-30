Isabel Pantoja celebrará su 50 aniversario en los escenarios con un recital en La Palma en septiembre

Isabel Pantoja será una de las estrellas que actuará en el Isla Bonita Love Festival para celebrar el décimo aniversario de su creación. La tonadillera ofrecerá un recital el 12 de septiembre en el Puerto de Tazacorte y será el único concierto que ofrecerá en España.

Hace una década este festival nacía para convertir la música y la cultura en un espacio para celebrar el respeto, la libertad y la diversidad afectiva y sexual. Diez años después ese objetivo está de sobra conseguido, aparte de ser una de las grandes citas culturales de Canarias.

Según me informa Fran Fajardo, el jefe de prensa de la artista: "Isabel está muy contenta e ilusionada por hacer lo que más le gusta, que es estar subida en un escenario tras el éxito que ha cosechado en su gira americana. Isabel Pantoja quiere deleitar a sus fans con un concierto único, después de la decepción que sufrió al no poder estar con sus incondicionales en Sevilla".

Me aseguran que el Isla Bonita Love Festival va a ser magnífico. Además de Isabel Pantoja, una semana después, el 19, actuará Laura Pausini, que está inmersa en su gran gira mundial y de sobra es conocida por ser una de las artistas más importantes de la música latina y europea, con más de 80 millones de discos vendidos. Junto a ella actuará Nathy Peluso, una de las artistas más innovadoras y rompedoras del panorama, en el que mezclará la música electrónica y sonidos urbanos.