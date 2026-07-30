Ester Expósito anuncia acciones legales por los rumores sobre su vida privada: "No todo vale"

La actriz Ester Expósito ha decidido responder públicamente a los rumores que, según denuncia, llevan meses circulando sobre su vida personal. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la intérprete ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los responsables de publicar informaciones que considera falsas y difamatorias.

"En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy", ha lamentado Expósito.

Rumores sobre sus relaciones

La protagonista de Élite sostiene que esos contenidos buscan perjudicar su reputación y tergiversar sus relaciones personales. La actriz se ha referido a ellos como "bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad".

En los últimos días, varias cuentas y perfiles de redes sociales, especialmente en X, han difundido rumores sin fundamento relacionados con algunas de sus relaciones sentimentales anteriores, entre ellas la que mantuvo con el actor mexicano Alejandro Speitzer.

Entre las informaciones difundidas figuraban historias sobre supuestas exigencias económicas o pretensiones patrimoniales como motivo de una ruptura. Estas afirmaciones, según recoge el texto difundido por la actriz, carecen de sustento y forman parte de una ola de desinformación sobre su vida privada.

"Me veo obligada a poner aquí el límite"

Expósito ha concluido el comunicado anunciando que recurrirá a la vía legal para frenar la difusión de estos contenidos. "No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables", ha advertido.

Con este mensaje, la actriz madrileña pretende poner fin a las informaciones que considera difamatorias y responder a quienes crean o propagan este tipo de contenidos desde el anonimato de las redes sociales. El comunicado llega después de varios meses de atención mediática sobre su relación con el futbolista Kylian Mbappé.