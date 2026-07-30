Guillermo Cervera zanja los rumores sobre la salud de la baronesa Thyssen: "Está perfectamente"

Las recientes informaciones sobre el estado de salud de Carmen Cervera habían suscitado cierta inquietud en el entorno de la coleccionista. Tras conocerse que había padecido una dolencia respiratoria y ante la proliferación de conjeturas sobre un posible declive en su estado físico, su sobrino Guillermo Cervera ha decidido intervenir para atajar cualquier tipo de especulación. Lo ha hecho durante la presentación de la exposición Vínculos, Cuixart conversa con la Colección Carmen Thyssen, que ha tenido lugar en el Espacio Carmen Thyssen de la localidad gerundense de San Felíu de Guíxols.

El familiar ha acudido al evento cultural en representación de su tía, quien ha optado por ausentarse. Esta nueva muestra subraya el diálogo entre la Colección Carmen Thyssen y diversas obras de artistas contemporáneos, reforzando el compromiso de la institución con el patrimonio artístico y ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de los jardines del monasterio como un espacio expositivo abierto.

Durante su intervención ante los medios, Guillermo Cervera aprovechó el altavoz para emitir un mensaje de tranquilidad sobre el estado de salud de la viuda del barón Thyssen. "Hay mucho nerviosismo porque al final la noticia vende, nada más que eso. Ella habló con varios periodistas este fin de semana. Se han oído los audios, está perfectamente", subrayó. Asimismo, precisó que, tras superar una neumonía que puede afectar 'un poquito' a una persona fumadora, la baronesa ha optado por disfrutar por primera vez de un verano sin estar atada a sus compromisos institucionales.

En este sentido, incidió en que Carmen Cervera se encuentra totalmente recuperada y que, después de una trayectoria vital caracterizada por una intensa dedicación a la gestión cultural, ha preferido priorizar su descanso personal. "Ha decidido tomarse ese tiempo y disfrutar de su villa de San Felíu, que es una absoluta maravilla. Yo creo que lo merece", añadió su sobrino.

Además, no dudó en desmentir de forma categórica las noticias alarmistas que circulaban en las últimas semanas sobre supuestos ingresos hospitalarios de gravedad. "Ingresada varias veces, le han dado paliativos, helicóptero (...) podríamos buscar tantas cosas sin ningún criterio", señaló con cierta ironía para restar credibilidad a los infundios que apuntaban a un estado mucho más delicado.

Sobre el retorno de la coleccionista a la vida pública, el portavoz familiar fue tajante al asegurar que se producirá exclusivamente cuando ella misma lo considere oportuno. "Está ahora en un estadio nuevo para ella porque ha sido tan comprometida con todo lo que hace que está descubriendo la sensación de disfrutar de otras cosas que siempre había dejado en un segundo término", reflexionó.

Finalmente, Guillermo Cervera transmitió una imagen de absoluta normalidad en el seno familiar. Destacó que no existe ningún motivo de alarma y puso en valor el papel cada vez más relevante que están asumiendo tanto Borja Thyssen como Carmen Thyssen hija en la dirección de la colección familiar. "Carmen está sintiendo esta magia del arte, del coleccionismo y de la gestión, y está cogiendo un rol muy activo", concluyó, asegurando que el futuro del legado artístico está garantizado en manos de la nueva generación.