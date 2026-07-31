Fallece Luis Ángel, padre de la actriz Paula Echevarría, a los 76 años

La actriz se despide de uno de los referentes de su familia. El fallecimiento ha tenido lugar durante la jornada del jueves, tal y como ha informado el periódico El Correo a través de un breve obituario. El suceso supone un cambio notable para sus allegados, quienes siempre han destacado por mantener un vínculo muy estrecho y constante. La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de Candás, localidad donde residía habitualmente la familia y donde numerosas personas se han acercado a mostrar sus condolencias. Por su parte, el funeral se celebrará este viernes, 31 de julio, en la parroquia de San Félix del mismo municipio asturiano.

La protagonista de exitosas ficciones televisivas como Velvet siempre se ha caracterizado por mantener un perfil público en el que la familia ocupa un lugar prioritario. De hecho, a lo largo de su trayectoria profesional, no ha dudado en compartir con sus seguidores la excelente relación que mantenía tanto con su padre como con su madre, así como con su hermano Luisma. El pasado mes de marzo, la actriz hizo público un mensaje dirigido a sus progenitores con motivo de su aniversario, celebrando 51 años de matrimonio. En aquella ocasión, publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram que evidenciaban el orgullo y la admiración que sentía por la estabilidad de sus padres.

Este deceso irrumpe en un momento que estaba marcado por fechas de celebración para el entorno de la intérprete. En apenas una semana, cumplirá 49 años, un aniversario que se enmarcará inevitablemente en el recuerdo a su progenitor. Asimismo, en el terreno profesional, la artista se encuentra inmersa en la fase previa al estreno de un nuevo proyecto televisivo, una serie que supone su regreso a la pequeña pantalla tras un tiempo dedicada a otras facetas vinculadas a la moda y a la publicidad.

Además de su inminente cumpleaños, el mes de agosto traía consigo otro evento señalado en el calendario de los suyos: la mayoría de edad de su hija Daniella. La joven comienza a dar sus primeros pasos de manera independiente en el ámbito de las redes sociales. Tradicionalmente, durante esta época estival, la actriz aprovecha para iniciar unas vacaciones en Asturias junto a su actual pareja, Miguel Torres, y su hijo menor. Estos días de descanso en el norte suponían siempre una oportunidad para reunirse con Luis Echevarría y el resto de la familia, una costumbre habitual en el verano de la intérprete.