Isabel Pantoja espera solucionar los 900.000 euros que debe a Hacienda antes de que acabe el año

Este jueves ha fallecido en Gijón Luis Ángel Echevarría, el padre de Paula Echevarría, a los 76 años. Ha sido El Comercio el que ha dado la noticia a través de un obituario. La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de Candás, localidad donde residía habitualmente la familia y a la que se han acercado los seres queridos de Paula. El funeral se celebrará este viernes, 31 de julio, en la parroquia de San Félix del mismo municipio asturiano.

Mientras, Daniella Bustamante, la hija de David Bustamante y Paula Echevarría, habría fichado por la agencia que lleva a Alice Campello o Laura Escanes.

Miguel Lago y su mujer, Laura Abella, se han separado, tal y como ha podido confirmar Es la Mañana de Federico a través de fuentes cercanas.

Isabel Pantoja vuelve a los escenarios. Será el próximo 12 de septiembre en el Love Festival Isla Bonita, en el Puerto de Tazacorte de La Palma, en el que va a ser su único concierto en España. Isabel tendrá que "abandonar" a Kiko Rivera por unas horas, ya que desde que su hijo sufrió el segundo ictus, la tonadillera no se ha separado de él. Según hemos sabido en Es la Mañana, la cantante pretende cerrar su problema con Hacienda (debe 900.000 euros) antes de que acabe el año.

Irene Rosales ha aprovechado para aclarar el comentario que realizó durante La Velada del Año cuando le preguntaron si se subiría a un ring con Isabel Pantoja y ha pedido disculpas públicamente: "No, hombre, por supuestísimo que no. No entraría en ese juego ni nada, simplemente fue un humor que, bueno, a lo mejor ha podido sentar mal. Desde aquí todas mis disculpas, pero fue sin querer hacer daño ni muchísimo menos".

Ester Expósito ha publicado un comunicado a través de sus redes sociales anunciando medidas legales contra los que difunden bulos sobre su relación con Kylian Mbappé. "Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad". Expósito quiere parar las cuentas, en la mayoría de los casos anónimas, que en redes sociales están publicando contenido que podría ser falso generado con IA.