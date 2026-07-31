Victoria Federica, David Summers o Domingo Zapata, testigos de la cogida de Morante de la Puebla en Mallorca

El torero José Antonio Morante de la Puebla, fue uno de los participantes en la corrida mixta nocturna celebrada en el Coliseo de Palma, donde fue volteado cuando entraba a matar a su segundo toro, el quinto de la tarde, donde resultó herido en una mano al entrar a matar. El torero pasó a la enfermería, quejándose mucho de una mano, donde fue atendido y donde le aplicaron 5 puntos de sutura, si bien la herida no ha afectado a los tendones. La preocupación ahora es saber si Morante podrá torear las cuatro tardes que tiene previstas en El Puerto de Santa María.

Una corrida que tuvo una gran entrada y que contó con rostros conocidos en los tendidos y en la barrera. La primera de ellas fue Victoria Federica de Marichalar, cuya presencia, junto a la de su madre, la infanta Elena, suele ser habitual en la plaza mallorquina.

También se pudo ver en la barrera al cantante de Hombres G David Summers, quienes actuaron el pasado 25 de julio en la isla, o al pintor Domingo Zapata, luciendo una guayabera verde lima.

El diestro sevillano compartió cartel con el rejoneador Diego Ventura y Sebastián Castella, en una corrida mixta con toros, organizada por Funtausa. La plaza de Palma acogerá en pocos días otro festejo, con José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey, el próximo jueves 6 de agosto, con toros de Núñez del Cuvillo.