Dulce Delapiedra estalla contra Santi Acosta y le acusa de tenderle "una trampa"

La actualidad del universo del corazón y de la televisión en España ha vuelto a tener como protagonista indiscutible el interminable conflicto en torno a la familia Pantoja y extrabajadores. En esta ocasión, el plato fuerte de la oferta nocturna de Telecinco se centró en la tensa y controvertida intervención de Dulce Delapiedra en el plató de De Viernes. La exniñera de Isa Pantoja acudió al espacio en un clima de alta tensión, provocado principalmente por los acontecimientos recientes relacionados con su inesperado e histórico regreso a la célebre finca Cantora. Aquel desplazamiento se produjo en el marco del rodaje de un especial del programa El Precio de…, una producción que generó un enorme revuelo mediático debido a la carga emocional y simbólica que supone la propiedad de la tonadillera Isabel Pantoja en Medina Sidonia.

Desde el primer minuto en que pisó el plató, la invitada dejó muy claro su profundo malestar con el desarrollo de los acontecimientos y no dudó en arremeter de forma directa contra la organización del programa y, en particular, contra el presentador Santi Acosta. Sin rodeos, Dulce Delapiedra se dirigió al comunicador para echarle en cara lo sucedido semanas atrás, cuando "su niña", Isa Pantoja, estuvo presente en el mismo estudio. Según la versión de la exniñera, durante aquella jornada se aprovechó el momento para proyectar un cebo promocional ante la joven, asegurándole que Dulce era plenamente consciente del lugar al que acudía, de los compromisos que asumía y del discurso que debía sostener.

Frente a esto, la invitada quiso corregir al presentador en pleno directo, afirmando tajantemente que ella no sabía a dónde la llevaban y que la convocatoria por parte de la productora se produjo de un día para otro, sin margen de maniobra ni explicaciones detalladas sobre el destino final. "He de decirte algo, Santi. El día que estuvo aquí mi niña, Isabel, aprovechasteis para meterla el cebo del programa. Yo no la había dicho nada entonces y le dijiste que yo sabía a lo que iba y lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. He de corregirte ahí. Yo no sabía dónde iba, a mí me llamaron de un día para otro", dijo.

A lo largo de la conversación, la empleada de la tonadillera insistió en que de haber sabido con antelación que la grabación implicaba cruzar los límites territoriales de Cantora, jamás habría aceptado participar. Sostuvo que el nombre de la finca solo surgió cuando ya se encontraba en el lugar y que su reacción inmediata fue expresar su negativa a exponerse a lo que consideraba un espectáculo morboso. Según explicó, en todo momento asumió que las tomas se realizarían en los exteriores o junto a la cancela de la propiedad, sin imaginar que el equipo del programa lograría acceder al interior del recinto: "A mí se me nombró Cantora una vez allí y dije 'mira, yo no me voy a exponer a eso porque para mí es un morbo, es morboso'. Yo siempre pensé que iba a ser fuera, en la cancela. ¿Yo me iba a imaginar que Telecinco iba a entrar a la finca? Para nada, a mí no se me informó".

Sin embargo, su postura no encontró el respaldo unánime de los colaboradores presentes en el plató. Terelu Campos no dudó en rebatir sus argumentos de forma contundente, recordándole que, al margen de las sorpresas iniciales, finalmente decidió acceder y realizar el trabajo, enfatizando que nadie la había obligado ni presionado físicamente para llevar a cabo la grabación.

El intercambio de reproches subió de tono cuando Santi Acosta intervino para puntualizar la realidad jurídica de los hechos y rebatir la narrativa del engaño. El periodista aclaró que la invitada había firmado un contrato con la productora y que, tras mostrar su discrepancia con las condiciones iniciales, llegó a renegociarlo sobre el terreno para posteriormente rubricar un segundo acuerdo antes de entrar a la finca con el equipo técnico. Pese a las precisiones del presentador, Dulce Delapiedra se mantuvo firme en su relato, alegando que la persona de producción que contactó con ella solo le había comunicado que se desplazarían a Sevilla y reiterando que se sintió engañada desde el principio. La escalada de tensión obligó a la copresentadora Bea Archidona a intervenir para intentar suavizar el ambiente y reconducir la entrevista, sugiriendo dejar a un lado las disputas contractuales y económicas por no ser plato de buen gusto para el espectador.

Más allá del enfrentamiento con la dirección del programa, la comparecencia de la exniñera sirvió para repasar algunos de los episodios más oscuros y dramáticos de su etapa al servicio de la familia Pantoja. Dulce confesó la pena que sintió al ver a Isa Pantoja impactada y en estado de shock al descubrir en directo las imágenes de su regreso a Cantora. Asimismo, la invitada aprovechó las cámaras de Telecinco para echar la vista atrás y rememorar vivencias muy complejas en la residencia gaditana, llegando a dirigir duras acusaciones contra Agustín Pantoja, a quien definió en términos de gran agresividad al recordar el día en que saltó la valla del inmueble para recuperar sus pertenencias personales.