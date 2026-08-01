La romántica cita de Christian Gálvez y Patricia Pardo por su cuarto aniversario de boda

Christian Gálvez y Patricia Pardo celebran su cuarto aniversario de boda en uno de los momentos más felices de su relación. Casados desde el 29 de julio de 2022, tras iniciar su historia de amor un año antes, han formado una familia junto a Luca, su hijo en común, y Aurora y Sofía, las hijas mayores de la periodista.

Para conmemorar la fecha, el presentador sorprendió a su mujer con un ramo de rosas rojas y ambos disfrutaron de una romántica comida en un restaurante de Madrid, mostrando la complicidad que caracteriza a una de las parejas más discretas y sólidas del panorama televisivo.

Patricia también compartió en redes sociales una original imagen creada con inteligencia artificial en la que ambos aparecen representados como niños recreando el día de su boda frente a la Catedral de Santiago de Compostela, acompañada del mensaje: "Hoy, mañana y siempre". Además, publicó la fotografía del ramo de flores junto a frases como "nuestro gran sí" o "siempre unidos en nuestra odisea", rematada con un "Te amo. 29-J", al que Christian respondió con un corazón rojo.

Un aniversario con la vista puesta en el futuro

Durante la celebración, Patricia hizo balance de estos cuatro años de matrimonio y aseguró que el tiempo ha pasado "muy rápido". La presentadora afirmó que celebran seguir "juntos y felices", con "una familia estupenda, tres niños maravillosos y con muchas ganas de seguir". Christian también definió esta etapa como "preciosa". Al hablar del futuro, Patricia imaginó a ambos "más arrugaditos, con más tiempo libre y menos intensidad, pero juntos, que es lo importante". Antes de comenzar sus vacaciones de verano, adelantaron que dedicarán parte del descanso a reunirse con la familia en Galicia, tierra natal de la periodista, para disfrutar de unos días alejados de la rutina.

La historia de amor de la pareja comenzó hace más de cuatro años, cuando se conocieron en los pasillos de Telecinco. Según explicó posteriormente Patricia, ambos eran dos personas separadas que iniciaron un "tonteo" antes de comenzar su relación. Se casaron en Madrid en una ceremonia privada cuyo enlace consiguieron mantener en secreto durante un año.

Desde entonces, la familia creció con el nacimiento de Luca, el 22 de diciembre de 2023, y en 2026 también han compartido proyectos profesionales, como la presentación del acto principal de la visita del papa León XIV a Madrid. Tras aquella experiencia, Christian la definió con la palabra "gratitud", mientras que Patricia la describió como un "milagro", reflejando el gran momento personal y profesional que ambos atraviesan.