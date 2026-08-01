Las emotivas imágenes de Paula Echevarría y su familia en el último adiós a su padre
Día de luto y emotividad en Candás. Familiares, amigos y vecinos se han reunido en la iglesia parroquial de San Félix para dar el último adiós a Luis Ángel Echevarría, fallecido de forma repentina a los 76 años. La actriz Paula Echevarría, visiblemente afectada y rota de dolor, ha estado rodeada en todo momento por su madre, su pareja Miguel Torres y su hija Daniella, en una jornada donde la fuerte unión del clan ha sido el mayor consuelo ante la dolorosa pérdida de su gran pilar.
Paula Echevarría llegaba a la iglesia parroquial de San Félix en Candás completamente abatida tras la repentina muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría, a los 76 años. La actriz, que se trasladó de urgencia desde Madrid tras ser informada del crítico estado de salud de su progenitor, no pudo ocultar la tristeza en su rostro en el día más difícil de su vida.
Elena Colodrón, la madre de la intérprete, acudía al templo sin poder contener las lágrimas tras perder al que ha sido su compañero de vida durante más de medio siglo. A ambos lados, sus dos hijos, Paula y Luis Manuel, la agarraban fuertemente del brazo para transmitirle todo su aliento en esta amarga despedida.
Daniella Bustamante, la hija mayor de la actriz fruto de su matrimonio con David Bustamante, se mostró profundamente emocionada a la salida de la ceremonia. La joven no pudo evitar el llanto tras el servicio religioso en memoria de su abuelo materno, con quien mantenía una relación sumamente especial y cercana.
Demostrando el enorme cariño y respeto que profesaba hacia su suegro, el exfutbolista Miguel Torres ejerció como uno de los portadores del féretro a la salida de la iglesia. Torres, que ha sido el pilar fundamental de Paula durante estos trágicos días, quiso dejar constancia también en redes con un emotivo y rotundo mensaje: "Siempre, Luis".
Paula y su hermano mayor, Luis Manuel —quien reside en la localidad asturiana—, compartieron gestos de consuelo y máxima complicidad. Pese a la discreción que siempre ha caracterizado al clan Echevarría, la pérdida de su padre ha puesto de manifiesto la inquebrantable fortaleza y unión que caracteriza a toda la familia.
Daniella compartió momentos de gran emotividad y abrazos de apoyo con sus primas Leire y Aitana, hijas de su tío y padrino Luisma. Las tres jóvenes, abatidas por la marcha de su abuelo, se mostraron muy unidas durante todo el sepelio.
La iglesia de San Félix fue el escenario del emotivo servicio religioso antes de trasladar los restos mortales de Luis Ángel. Se da la coincidencia de que el trágico desenlace ha tenido lugar durante el fin de semana de las fiestas patronales de la localidad, unas fechas en las que la actriz siempre solía regresar a su pueblo natal para disfrutar junto a los suyos.
Vecinos y allegados de Candás se acercaron hasta las inmediaciones del templo para acompañar a la familia y transmitirle sus condolencias. Como la propia Paula solía recordar con orgullo, sus paisanos siempre le destacaban que su padre era "un buen tipo", un hombre humilde que ejerció como soldador y maquinista ferroviario en FEVE antes de jubilarse.
La despedida a Luis Ángel concluyó con una estampa familiar de absoluto arropamiento mutuo. Aunque la protagonista de Velvet asegura tener "el corazón roto", se despide de su progenitor rodeada por una auténtica ola de amor que traspasa lo privado, respaldada también por los miles de mensajes de apoyo de amigos y compañeros de profesión.