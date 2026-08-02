Saludo frío y tensión en plató: el encontronazo en directo de Paz Padilla y Frank Blanco

El esperado regreso de Frank Blanco al frente de Fiesta ha arrancado con un momento tan inesperado como comentado en las redes sociales. Apenas finalizaba la emisión de El Show de Paz, la humorista gaditana conectaba en directo para ceder el testigo al comunicador catalán, pero lo hacía lanzando unas palabras cargadas de frialdad que congelaron el ambiente por un instante. "Tengo que darle las tardes a uno que parece ser que es compañero. Frank Blanco, buenas tardes", soltó Paz Padilla con sequedad mientras ejecutaba un enigmático y extraño movimiento con las manos.

La reacción del presentador no pasó desapercibida para la audiencia, ya que en su rostro se evidenció una mezcla de desconcierto y sorpresa ante un tono manifiestamente distante. A pesar del incómodo momento, Blanco hizo gala de su profesionalidad y, mientras la pantalla se mantenía partida compartiendo plano con Padilla, prefirió obviar la provocación y comenzó de inmediato a desgranar los contenidos de la tarde sin hacer ningún comentario al respecto.

El incisivo intercambio no tardó en desatar todo tipo de especulaciones sobre la posible existencia de una mala relación o tensiones soterradas entre ambos rostros de Telecinco. Sin embargo, al revisar la hemeroteca de Mediaset, no figura ningún enfrentamiento público o conflicto de gravedad conocido entre ellos. Al contrario, a lo largo de los últimos años ambos han dejado constancia en sus redes sociales de una relación cordial y de buen compañerismo, posando juntos de forma distendida tanto por los pasillos de las instalaciones de Fuencarral como en los platós de la cadena, entre ellos el de TardeAR.

Resta por saber si este llamativo recibimiento responde únicamente a un comentario desafortunado sin mayor trascendencia ni intencionalidad, o si, por el contrario, ha puesto al descubierto un distanciamiento real o algún ajuste de cuentas del pasado que hasta ahora se había mantenido al margen de las cámaras.

Unas audiencias discretas

El debut y los primeros pasos de El Show de Paz están dejando frías las métricas de audiencia de Telecinco. El espacio aterrizó en la parrilla con un discreto 7,8% de cuota de pantalla y algo más de 600.000 espectadores, unas cifras notablemente flojas para el horario estelar de la tarde y situadas por debajo de la media mensual de la propia cadena. Lejos de experimentar un repunte tras el estreno, las siguientes emisiones no hicieron más que acentuar la debilidad del formato, llegando a registrar mínimos preocupantes en torno al 6,3% de share.

Este flojo desempeño ha dejado al formato de Paz Padilla en una posición muy vulnerable frente a la competencia directa y la oferta cinematográfica de otras cadenas. Además, la pérdida de competitividad en esa primera franja contrasta con el rendimiento posterior de Fiesta, que ha logrado mantener unos datos más estables y superiores a los del nuevo magacín. Ante este panorama, los resultados iniciales siembran dudas sobre la continuidad a largo plazo del espacio y ponen en entredicho si la apuesta por la gaditana logrará asentarse o si obligará a Mediaset a reestructurar de nuevo sus tardes del fin de semana.