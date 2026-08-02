Ya no se sabrá nunca si la muerte de Marilyn, hace 65 años, fue un suicidio o un asesinato

La mañana del 4 de agosto de 1962 hacía mucho calor en Los Ángeles. Marilyn Monroe tenía pensado ir a la playa. Se enteró de que Robert Kennedy, encargado de la cartera de Justicia del Gobierno de su hermano John, amantes ambos de la actriz, se encontraba en San Francisco con su esposa Ethel y cuatro de sus hijos. No dio con él vía telefónica. Sí se comunicó con el hijo de Joe DiMaggio, su penúltimo marido, y con Marlon Brando, a quien también amó. En su agenda tenía escrito su compromiso de una cena en casa del actor Peter Lawford, cuñado de los Kennedy.

Marilyn descartó horas después ir a bañarse. Llamó a Peter: se encontraba indispuesta y se disculpó por no ir a su velada. Se despidió de él con estas palabras: "Dile adiós a Pat —por entonces esposa de Lawford— y adiós a ti mismo, porque eres un buen muchacho". Parecía una presunción de Marilyn esa despedida. Y así ese galán maduro de cabellos cenicientos lo contaría años más tarde, añadiendo que durante la conversación con la estrella escuchó unos ruidos extraños en el teléfono, la conversación se cortó de pronto y, cuando Peter quiso reanudar la charla con su amiga, le fue imposible: el teléfono de ella comunicaba repetidamente.

Lo que la investigación policial y el dictamen del forense certificaron es que entre las 19:30 de aquella tarde del 4 de agosto de 1962 y las 3:30 ya de la madrugada siguiente, Marilyn murió por sobredosis de barbitúricos.

No pudo probarse que Robert Kennedy y Peter Lawford acudieran a casa de Marilyn al enterarse de su óbito. Hubo testigos que, a medianoche, entre el 4 y el 5, aseguraron haber visto al primero de ellos abandonar la vivienda de la actriz. ¿Y Peter? Se dijo que uno de los dos, o ambos, llamaron a una ambulancia, que trasladaría a Marilyn al hospital de Santa Mónica. Fue devuelta horas después a su casa, ya agonizando o quizás sin vida. Todo como una mala película de misterio, con un final que nunca se ha sabido. Ni se sabrá.

Hubo muchas conjeturas. El testimonio del conductor de la ambulancia que supuestamente iba a llevar al hospital a la paciente, James Hall, consistió en contar haberla hallado con vida en la habitación de invitados, no en la cama; le hizo la respiración boca a boca y pareció recuperarse, momentos en los que apareció el doctor Greenson, médico personal de la actriz, quien le aplicó una inyección que pudo ser de adrenalina. Aquel conductor aseguraba que un minuto después Marilyn estaba muerta.

Prosiguiendo las investigaciones que hubo tras la desaparición de la estrella, se contaba que Peter Lawford se encargó de contratar a un detective para que fuera a la vivienda de Marilyn y eliminara cualquier rastro, señales que evidenciaran las relaciones de ella con John y Robert Kennedy. Así, podría explicarse que la policía, si se enteró de la gestión del detective, tardó ¡seis horas! en acudir al domicilio de la fallecida tras la llamada que les hizo el ama de llaves. Aquel detective escribió un diario —encontrado en una tienda de antigüedades— en el que citaba al jefe de policía de Los Ángeles; así pudo saberse que este arrancó una hoja de la agenda de la actriz donde figuraban los números secretos de los teléfonos de los Kennedy.

Cuanto sucedió alrededor de ¿este crimen o suicidio? tiene ingredientes suficientes para urdir una novela de intriga criminal. Porque el FBI también resultó implicado como posible ejecutor de la muerte de Marilyn para que no se hiciese público el amor que compartían los dos hermanos Kennedy con la estrella. Y la CIA tampoco fue descartada por lo mismo.

No quedan ahí las sospechas, que se extendieron a la Mafia, que sostenía un odio enfermizo hacia Robert, quien como ministro de Justicia la arrinconó, presionándola por sus comprobados delitos. Y para vengarse, la Cosa Nostra pudo haberse "cargado" a la deslumbrante diva del cine.

Conspiraciones varias que jamás pudieron probarse. Arthur Miller, su último marido, que estrenó Después de la caída sobre la vida de su mujer, dejó escrito: "Marilyn Monroe mató a Marilyn Monroe". Y Bob Dylan escribió la canción Who Killed Norma Jean?, con el nombre auténtico de Marilyn, preguntándose quién la vio morir. "Yo", respondió la noche.

Norma Jean —o Jeane, según otras fuentes— Mortenson, que así se llamaba, contaba 36 años, se había bebido la vida, literalmente con el alcohol y toda una serie de sustancias tóxicas. Amó a muchos hombres, aunque sólo se casó con tres. Fue una mujer desgraciada a pesar de la admiración mundial que cosechó. Y es el mito del cine nunca superado por nadie, cuando este año se ha cumplido el centenario de su nacimiento. Podría decirse que un mito sin caducidad.