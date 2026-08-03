Alejandra Rubio defiende a Terelu: "Con mi madre se sigue ganando mucho dinero"

La tensión en el seno del clan Campos parece estar lejos de disiparse, incluso después del esperado cara a cara televisivo protagonizado por Terelu Campos y Carmen Borrego. Este encuentro mediático, que pretendía ser un puente para la reconciliación, terminó evidenciando la profunda fractura familiar que atraviesan. A pesar de los intentos de ambas hermanas por acercar posturas frente a las cámaras, las declaraciones de su entorno más cercano demuestran que el conflicto sigue muy vivo y que las heridas tardarán en cicatrizar por completo.

En medio de este convulso panorama, Alejandra Rubio ha decidido dar un paso al frente para defender públicamente a su progenitora. La joven colaboradora no ha dudado en responder de forma directa a su primo, José María Almoguera, con quien ha mantenido un tenso cruce de reproches durante las últimas semanas, elevando aún más el tono de la disputa familiar.

La hija de Terelu Campos se mostró especialmente contundente al analizar el papel que su madre desempeña en la pequeña pantalla y el lucrativo negocio que se genera alrededor de su figura mediática. "Mi madre ha demostrado que es un buen personaje y con mi madre se sigue ganando mucho dinero. Entonces, igual que lo gana ella, lo ganan los demás, ¿no? Esto es bidireccional, lo que hemos hablado siempre", afirmó, dejando claro el peso específico de su madre en el mundo del entretenimiento.

Estas declaraciones se producen poco después de que José María Almoguera cuestionara públicamente algunas de las reflexiones vertidas por Alejandra en una reciente entrevista. Ante estas críticas, ella quiso matizar que no se arrepiente de sus pasos, sino que simplemente analizaba cómo habría actuado desde su madurez actual. "No es que me haya arrepentido, es que simplemente he dicho que igual, en cómo es mi vida ahora, hubiera tomado otras decisiones. ¿Que eso significa que lo viva con un drama? Para nada", aseguró Alejandra.

Alejandra insistió en su voluntad de expresarse siempre con total franqueza, a pesar de que su sinceridad suela convertirse en el germen de nuevas polémicas televisivas. "Siempre se me ha pedido que me ubique, pero cuando soy sincera también está mal. Al final, lo poco que he visto se me acaba dando la razón, porque ni siquiera se pierde el tiempo en leer la entrevista completa", lamentó visiblemente molesta.

Finalmente, la colaboradora aprovechó la ocasión para aclarar el verdadero sentido de una de sus frases más comentadas, en la que aseguraba no tener la culpa de haber nacido en el seno de la familia Campos. Lejos de intentar renegar de sus raíces, subrayó su orgullo por pertenecer a una saga tan ilustre. "Si pudiéramos elegir, mis hijos igual el día de mañana dicen que les hubiera encantado que su madre fuera pelirroja, pero es que esto es lo que toca. Yo estoy orgullosa de la familia en la que he nacido", concluyó de forma tajante.