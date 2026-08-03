Amaia Montero habla de su regreso a los escenarios: "Me dicen: 'Gracias por volver'"

Amaia Montero está de vuelta y viviendo uno de los capítulos más importantes de su carrera profesional. Tras años apartada de los escenarios y volcada en un proceso personal que la mantuvo en un discreto segundo plano, la cantante donostiarra parece estar viviendo una de sus mejores épocas encima del escenario desde su esperado retorno que se terminó de consumar en octubre de 2025, dieciocho años después de su sonada marcha y tras la polémica salida de Leire Martínez del grupo.

Desde el pasado mayo de 2026, la banda se encuentra recorriendo la geografía española con su gira Tantas cosas que contar Tour, una cita muy especial con la que celebran tres décadas de trayectoria y los 25 años de su icónico álbum El viaje de Copperpot.

En el marco de este tour tan significativo para su carrera, la artista ha hablado con los medios junto a sus compañeros de grupo, Xabier San Martín y Haritz Garde. Amaia no ha dudado en reflexionar con total sinceridad sobre lo duro que ha sido el camino recorrido hasta volver a subirse al escenario, lanzando un mensaje cargado de resiliencia y esperanza: "Luchar, luchar, caerse. Porque te puedes caer, pero tienes que levantarte. Y volverse a levantar. Y volverse a caer y, por exasperante que parezca, volverse a levantar. Y así llegas. Así se llega. O por lo menos así he llegado yo".

Retomar el contacto con el directo tras una larga ausencia supuso un reto inevitable, pero la cantante ha aprendido a gestionar la presión exterior y a aislarse de las miradas con lupa. "Procuro no hacer demasiado caso y concentrarme mucho en mi trabajo, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que dar, y en lo que tenemos que dar todos en el escenario", ha explicado sobre cómo afronta las críticas en esta nueva etapa.

Asimismo, la vocalista ha admitido que las inseguridades del principio han ido dando paso a un estado de forma envidiable a medida que avanzaban los shows, destacando la enorme evolución que ha experimentado desde el arranque de la gira. "Todo tiene su progresión y desde el primer concierto hasta los últimos ha habido una progresión muy positiva y yo me siento al 100% cómoda", ha afirmado con satisfacción.

Por encima de todo, la artista destaca que la clave fundamental para este renacer ha sido el calor incansable que recibe a diario por parte de sus seguidores. "Voy por la calle y la gente me lo dice constantemente. Me dicen: 'Gracias por volver'. Y yo la verdad es que soy muy conmovida", ha revelado visiblemente emocionada.

Esta relación recuperada con el público se ha convertido en el mejor impulso para consolidar el regreso de una de las voces más queridas de nuestra música, que afronta con renovada ilusión el futuro junto a la banda que la vio nacer artísticamente.