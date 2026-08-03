Isabel Pantoja cumple 70 años y reaparece en Instagram: "Gracias por mantenerme viva como artista y como persona"

Isabel Pantoja ha cumplido este domingo 2 de agosto 70 años y ha aprovechado la fecha para reaparecer públicamente en Instagram. La cantante ha publicado un vídeo en el que agradece las felicitaciones recibidas y asegura que afronta este aniversario con salud.

Sentada en un sillón de una terraza, con gafas de sol, sonriente y rodeada de globos, la artista se ha dirigido directamente a sus seguidores. "Ya llegó, sí. Hoy cumplo 70 años. Gracias a Dios, con salud. Estoy muy bien", ha dicho en stories.

Pantoja ha querido responder así a las numerosas felicitaciones que ha recibido con motivo de su cumpleaños. "Y quiero mandaros a todos los que me habéis felicitado del mundo mundial, a todos, a uno por uno, esa felicitación tan maravillosa", ha señalado.

La cantante también ha puesto el acento en el vínculo que mantiene con sus seguidores y en el papel que, según sus propias palabras, tienen en su trayectoria personal y artística. "Gracias por mantenerme viva como artista y como persona", ha afirmado.

El mensaje ha terminado con un nuevo agradecimiento: "Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No olvidéis que os quiero".

La felicitación de Anabel Pantoja

Una de las muestras públicas de cariño ha llegado de su sobrina Anabel Pantoja, que ha compartido un mensaje en sus stories de Instagram con motivo del cumpleaños.

"Feliz vida y feliz vuelta al sol, tita. Ya sabes lo que siento por ti, y lo agradecida que estaré siempre por todo lo vivido a tu lado. Un abrazo infinito", ha escrito.

La recuperación de Kiko Rivera

El cumpleaños de Isabel Pantoja coincide además con el proceso de recuperación de su hijo Kiko Rivera, que recientemente sufrió un segundo ictus. El DJ también utilizó hace unos días su cuenta de Instagram para informar directamente sobre su estado de salud.

"Me paso por aquí para deciros que la recuperación va de escándalo. Me encuentro de maravilla y estoy avanzando incluso mejor de lo que esperaba", ha explicado.

Rivera ha señalado que la desconexión, la familia, la rehabilitación y la medicación que le han prescrito están siendo parte de su recuperación. También ha explicado que intenta limitar su exposición a las redes sociales y que no está viendo la televisión.

El DJ ha querido dejar claro que prefiere informar él mismo sobre su evolución. "Prefiero ser yo quien os lo cuente para que no tengan que ser otros quienes hablen por mí o se inventen cosas", ha escrito.

En su publicación también ha hecho referencia a los dos ictus que ha sufrido a los 42 años: "Dios me debe querer mucho porque, después de dos ictus con solo 42 años, todavía quiere que siga aquí. Deberá pensar que aún me quedan muchas cosas por hacer... y yo no pienso llevarle la contraria".

El mensaje termina con un agradecimiento a quienes le están mostrando su cariño: "Os mando un abrazo enorme y os doy las gracias, una vez más, por todo el cariño que me hacéis llegar cada día. Seguimos adelante".