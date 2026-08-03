La reina Letizia deslumbra de rojo en la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest

La reina Letizia ha vuelto a protagonizar una de sus citas ineludibles y favoritas de la temporada estival en la isla balear. Como viene siendo tradición desde hace ya varios años, ha sido la encargada de presidir la clausura de la decimosexta edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, un evento que aúna a la perfección su enorme pasión por el séptimo arte y su férreo compromiso con el fomento de la cultura en nuestro país y que está organizado por la plataforma Filmin, de la que la reina es socia desde hace muchos años. La velada, celebrada en el emblemático centro cultural de La Misericòrdia, se ha convertido una vez más en el epicentro del panorama cinematográfico nacional e internacional.

En esta esperada aparición pública, la soberana ha causado auténtica sensación entre los asistentes y la prensa especializada gracias a la impecable elección de su vestuario, reafirmando su posición indiscutible como uno de los grandes referentes de estilo dentro de la realeza europea. Doña Letizia ha deslumbrado al decantarse por un vestido entallado en color rojo de Carolina Herrera de corte asimétrico, largo midi, cremallera lateral y un elegante drapeado a la altura de la cadera, que puede adquirirse por 2.100 euros en plataformas multimarca.

La reina Letizia con el fundador del Festival Jaume Ripoll

Para completar este look, ha estrenado unas originales sandalias tipo mules de tacón bajo en tono nude de Gucci, decoradas con el característico estribo metálico dorado en la zona del empeine. En el apartado de los complementos, ha optado por un clutch dorado, así como unos vistosos pendientes con forma de hoja de la joyera mallorquina Isabel Guarch, que iluminaban su rostro y coronaban un estilismo sencillamente perfecto para disfrutar de las cálidas noches mallorquinas.

El gran protagonista cinematográfico de la velada de clausura ha sido el largometraje El ser querido, el último y esperado proyecto dirigido por el reconocido cineasta Rodrigo Sorogoyen. Esta ambiciosa cinta, que ya logró cosechar una fortísima y emotiva ovación tras su reciente proyección en la exigente sección del Festival de Cannes, cuenta en su reparto con las interpretaciones de Javier Bardem y la mallorquina Victoria Luengo, quienes se han llevado buena parte de los aplausos de los congregados durante este brillante cierre del certamen balear.

Durante el desarrollo de tan especial acto, doña Letizia ha disfrutado enormemente de la velada cinematográfica y ha tenido la valiosa oportunidad de conversar de manera muy animada con el talentoso equipo del filme. Además de contar con la presencia de Sorogoyen y de sus actores principales, la gran cita cultural ha reunido a destacadas personalidades de la industria, como la reputada guionista Isabel Peña, así como a intérpretes de primera línea como Raúl Arévalo y Melina Matthews. De igual manera, se han dejado ver desfilando por las históricas instalaciones de La Misericòrdia otras conocidas figuras del mundo del celuloide de la talla del mexicano Gael García Bernal, el actor Carlos Bardem acompañado de su pareja, la también actriz Cecilia Gessa; Mónica Bardem; y el joven y popular intérprete Miguel Bernardeau.