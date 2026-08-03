Leiva y su novia, Almudena Cañedo, pasean su amor en un romántico concierto

Leiva y Almudena Cañedo continúan consolidando su historia de amor con la máxima discreción posible, aunque sin ocultar el excelente momento que atraviesan. El músico madrileño, de 45 años, y la modelo e influencer, de 28, han dejado ver de nuevo la gran afinidad que existe entre ellos tras ser captados juntos en un multitudinario concierto, firmando así una de sus contadas apariciones públicas desde que iniciaron su romance a finales de 2024.

A pesar de la cautela con la que ambos gestionan su vida personal, la sintonía entre la pareja quedó al descubierto durante la velada. Ubicados en la zona reservada del recinto, no se separaron a lo largo de toda la noche, compartiendo risas, gestos afectuosos y constantes miradas mientras disfrutaban de la actuación en directo y charlaban con su grupo de amigos.

Fiel a su identidad visual, el exintegrante de Pereza apostó por su indumentaria habitual con una camisa de estampado llamativo, vaqueros y gorra bicolor. Por su parte, la joven optó por un minivestido negro de tirantes con remates metalizados, idóneo para la cita. Aunque la intención inicial era mantenerse alejados de los focos, y camuflarse entre los asistentes, la naturalidad con la que se mostraron terminó llamando la atención de los allí presentes.

Desde que comenzaron su relación, ambos han sido muy reservados con su vida privada, algo que contrasta con el enorme interés que despierta cada una de sus apariciones juntos. El músico, que siempre ha sido especialmente discreto con sus relaciones sentimentales, parece haber encontrado en la modelo una gran compañera de viaje.