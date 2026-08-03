¿Son acertadas las críticas a Letizia por asistir al festival de cine en plena crisis con Ceuta?

La reina Letizia ha vuelto a situarse en el centro del debate por su agenda pública. Este lunes acudió al Atlántida Film Fest, celebrado en el espacio de La Misericordia de Palma, donde coincidió con Javier Bardem, sus hermanos Carlos y Mónica, la actriz Victoria Luengo y el director Rodrigo Sorogoyen, entre otros rostros conocidos.

La presencia de la reina en el festival, que este año cuenta también con la participación de Miguel Bernardeau y Gael García Bernal, ha generado críticas en redes sociales. El debate no se ha centrado tanto en la imagen de la reina junto a Javier Bardem como en la oportunidad de su asistencia en un momento especialmente complicado para España, con la crisis migratoria en Ceuta y los incendios que afectan a distintos puntos del país.

En la Crónica Rosa se ha planteado precisamente si resulta apropiado que la reina aparezca en un acto de estas características mientras se producen estas situaciones y si la Casa Real debería mostrar una mayor empatía ante la situación que atraviesa el país.

La cuestión también ha girado en torno a la imagen proyectada durante su asistencia al festival, especialmente por el estilismo de la reina, cuyo coste superaría los 3.000 euros. La duda planteada es si una aparición pública de estas características puede transmitir una imagen de normalidad o incluso de desconexión respecto a los problemas que preocupan en estos momentos.

Letizia no tiene previsto otro acto oficial hasta este martes 4 de agosto, cuando acudirá junto al rey Felipe VI a la tradicional recepción estival en el Palacio de Marivent a una representación de la sociedad balear. En la agenda oficial remitida a los periodistas no figura la presencia de sus hijas ni de la reina Sofía.

Las imágenes de la reina Sofía con sus nietos en Mallorca

Otro de los asuntos abordados en la Crónica Rosa han sido las primeras imágenes de la reina Sofía en Mallorca que publica la revista Pronto. Sofía ha conseguido reunir en la isla a buena parte de su familia durante este verano, el primero sin su hermana, la princesa Irene, y sin su gran amiga Tatiana Radziwill.

La reina Sofía aparece acompañada por su cuñada Ana María de Grecia, sus hijas Elena y Cristina y sus nietos Marichalar y Urdangarin, junto a sus respectivas parejas. También estuvieron Alexia de Grecia, su marido y algunos de sus hijos.

En la reunión familiar tampoco faltó el doctor Jean Fruchaud, viudo de Tatiana Radziwill, fallecida recientemente y con quien la reina Sofía mantenía una estrecha amistad.

La familia disfrutó de una jornada de navegación en la que aparecen sonrientes y relajados. Las únicas nietas que no estuvieron presentes fueron Leonor y Sofía, pese a que ambas se encontraban en Mallorca desde la semana pasada.

Por su parte, la infanta Cristina abandonó la isla poco después de llegar la familia para desplazarse a Barcelona y dar el pésame a su mentor en la Caixa, Josep Vilarasau.

Isabel Pantoja cumple 70 años

Isabel Pantoja ha cumplido este lunes 70 años y lo ha hecho alejada del gran despliegue mediático que durante años acompañó sus cumpleaños en Cantora. La situación familiar, marcada por el segundo ictus sufrido por su hijo Kiko Rivera, ha hecho que esta fecha tan señalada tenga un carácter mucho más discreto.

Anabel Pantoja quiso felicitar públicamente a su tía a través de Instagram con un montaje de cuatro fotografías inéditas y un mensaje en el que le deseaba "feliz vida y vuelta al sol" y recordaba todo lo vivido junto a ella.

La propia Isabel Pantoja también quiso dirigirse a quienes le habían felicitado y publicó un vídeo en Instagram, rompiendo así su habitual hermetismo. "Ya llegó. Sí, hoy cumplo 70 años. Gracias a Dios, con salud. Estoy muy bien", afirmó.

La cantante agradeció además las felicitaciones recibidas "en todo el mundo" y dio las gracias a sus seguidores por mantenerla "viva como artista y como persona". "Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No olvidéis que os quiero", concluyó.

Por el momento no ha trascendido cómo ha celebrado su cumpleaños ni si continúa en Sevilla, donde se trasladó el pasado 22 de julio tras el susto sufrido por Kiko Rivera, o si ha regresado a Canarias.

Kiko Rivera ya había agradecido públicamente a su madre su apoyo durante estos días: "Gracias, mamá, por cuidar de tus nietos todos estos días y por buscar siempre un ratito para venir a verme".

Boda de Cristiano Ronaldo y Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continúan disfrutando de sus vacaciones en Mallorca mientras vuelven a crecer los rumores sobre una posible boda.

La pareja ha aprovechado su estancia en la isla para navegar, bañarse en calas de aguas cristalinas, montar en moto de agua y disfrutar de la gastronomía. Todo ello mientras distintos medios continúan especulando sobre cuándo y dónde podría celebrarse el enlace.

Si la semana pasada un medio portugués apuntaba a Sintra como escenario de la boda, el tabloide británico The Sun asegura ahora que la pareja podría casarse este sábado 8 de agosto en Funchal, en Madeira, ciudad natal de Cristiano Ronaldo.

Según esta información, la ceremonia tendría lugar en la catedral de Funchal y la posterior celebración se desarrollaría en el hotel Savoy Palace, donde la pareja habría reservado dos plantas completas, además de distintas zonas comunes y bares para sus invitados.

Durante la Crónica Rosa se ha puesto en duda la información debido a que The Sun ha publicado en ocasiones informaciones que posteriormente no se han confirmado. También se ha recordado que un amigo de la pareja ya desmintió la semana pasada que fueran a casarse en Sintra.

Los colaboradores han especulado además con la posibilidad de que el enlace se celebre en varias fases: una ceremonia íntima y posteriormente una gran celebración. Por ahora, no existe confirmación oficial de la boda.

Paula Echevarría despide a su padre

Paula Echevarría atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre, Luis Ángel Echevarría, el pasado 30 de julio en Gijón a los 76 años.

La actriz quiso compartir su dolor en Instagram y agradecer las muestras de cariño recibidas durante estos días. "Gracias a todos por todo el cariño que nos habéis dado estos días tanto a mí como a mi familia... nos habéis llenado el corazón de amor", escribió.

También tuvo palabras de agradecimiento para el equipo médico que atendió a su padre durante "este largo y duro proceso" y para quienes cuidaron de su madre durante este tiempo.

Entre los mensajes que recibió se encontraba el de Sara Carbonero, que recientemente perdió a su madre. "Te abrazo muy fuerte, Paula, querida amiga. No tengas ninguna duda de que él estará contigo. Lo notarás. Siempre hay un después. Aunque nunca volvamos a ser las mismas. Te quiero mucho", escribió.

Ana de Armas y Maxi Iglesias, los rostros más atractivos del verano

La Crónica Rosa también ha repasado el ranking de los rostros conocidos más atractivos del verano en España elaborado por Personality Media.

Ana de Armas se sitúa en la primera posición entre las mujeres y desbanca a Elsa Pataky, mientras que Edurne y Kira Miró completan las primeras posiciones de la clasificación.

Entre los hombres, Maxi Iglesias encabeza el listado, seguido por Andrés Velencoso y Martiño Rivas.

Personality Media es una consultora especializada en el análisis de celebridades y estudia los valores y atributos que transmiten los rostros conocidos a la población española, información que posteriormente puede ser utilizada por las marcas a la hora de elegir a sus representantes.

La tertulia también ha aprovechado para recordar cómo ha cambiado la prensa del corazón desde los años 80 y 90, una época considerada por los colaboradores como la edad dorada de la crónica rosa, hasta el actual protagonismo de las redes sociales.