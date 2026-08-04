El motivo real del retiro de Ariana Grande tras las críticas a su aspecto físico: "Esa mierda no me corresponde a mí"

Después de los cientos de rumores que se han leido por redes sociales los últimos días, Ariana Grande ha decidido romper el silencio sobre el escenario del United Center de Chicago para aclarar de primera mano los motivos de su inminente retiro temporal y su consecuente baja del musical Sunday in the Park with George. Lejos de la imagen de colapso total que algunos titulares sugerían tras hacerse público su distanciamiento de los focos en cuanto la gira Eternal Sunshine Tour terminase, la estrella del pop ha querido lanzar un mensaje de calma a sus seguidores, reivindicando la necesidad humana de pausar y establecer límites sin que ello suponga un drama personal.

"A veces, cuando sale a la luz una noticia que no viene de mí directamente, las cosas pueden exagerarse un poco. Por eso quería dirigirme directamente a mis fans esta noche, porque os quiero mucho", comenzaba la artista ante miles de espectadores, buscando desmentir las especulaciones sobre su estado de ánimo.

🚨ARIANA GRANDE FALA SOBRE SUA PAUSA NA CARREIRA E DEIXA RECADO AOS FÃS: - "Quero deixar uma coisa clara: minha decisão não foi impulsiva e muito menos aconteceu por causa da negatividade. Eu já vinha pensando nisso há bastante tempo e foi uma escolha consciente. Quero… — Ariana Verse (@arianaversebr) August 4, 2026

La intérprete enfatizó que este descanso al finalizar su gira, iniciada hace tres meses, estaba minuciosamente planificado: "El anuncio que se hizo ayer no fue algo reactivo ni impulsivo. Es algo que había decidido planificar y que había preparado con discreción desde mucho tiempo, y es una decisión que tomé de forma meditada y con plena conciencia", aclara. Y quiero que sepáis que muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Quiero compartir esto porque he oído que mis fans estaban preocupados por que la negatividad me estuviera arruinando las cosas, pero tengo que decir que no podría ser más lo contrario", sentencia.

La aclaración llega en un contexto delicado, marcado por un escrutinio mediático feroz hacia su físico que se intensificó hace más de un año y que resurgió recientemente con el lanzamiento del videoclip de su tema petal. Sin embargo, Grande ha sido tajante al respecto para evitar que la narrativa oficial se distorsione.

"Sinceramente, no es eso lo que está pasando. Y solo quiero dejarlo muy, muy claro: muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo", reitera. "Sí, hace falta poner límites. Los seres humanos a veces necesitamos un descanso. Y además, esta puede ser, y seguirá siendo, la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa", asegura.

Cerrando filas con su público, la artista dejó claro que los comentarios externos no empañarán el valor sentimental que tiene esta etapa para ella: "Por muchos rumores que haya ahí fuera, nada podrá jamás distorsionar mi realidad ni resultarme más real o más intenso que este amor que compartimos", expresaba, dirigiéndose al público. "El resto de esa mierda no me corresponde a mí cargar con ella, así que no lo hago. Necesito salir ahí fuera y diferenciar eso de mi verdad para todos vosotros porque os quiero y esta gira ha sido la experiencia más sanadora, hermosa, enriquecedora, magnífica y especial de mi vida", concluía ante miles de espectadores.