Fran Rivera confiesa que no ha hablado con Kiko tras el ictus: "Debo de tener mal el teléfono"

La recuperación de Kiko Rivera se mantiene como uno de los principales focos de atención mediática de la crónica social de nuestro país. El hijo de Isabel Pantoja sufrió un ictus a finales del mes de julio, un grave contratiempo médico que obligó a su ingreso de urgencia en un centro hospitalario de Sevilla. Tras permanecer varios días bajo estricta observación médica, el DJ ya se encuentra descansando en su domicilio, donde ha iniciado su proceso de recuperación y rehabilitación. En las últimas jornadas, el protagonista ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores a través de sus perfiles públicos, asegurando que evoluciona de manera favorable y mostrando su profundo agradecimiento por las innumerables muestras de cariño recibidas.

A pesar de este aparente clima de tranquilidad, el entorno familiar sigue generando titulares. En medio de los rumores sobre un posible acercamiento entre Isabel Pantoja y su hijo, ha sido Francisco Rivera quien ha sorprendido con unas inesperadas declaraciones. El torero, siempre atento a la prensa aunque cauto en sus palabras, ha confesado de forma pública que aún no ha tenido la oportunidad de conversar con el músico para conocer de primera mano su estado de salud.

Al ser preguntado por los medios de comunicación sobre la evolución clínica de su familiar, el diestro optó por responder haciendo gala de su particular sentido del humor. Lejos de mostrar preocupación o enfado por la falta de comunicación, relató la anécdota con una sonrisa. "Pues mira, no he hablado con él, le he llamado y debo de tener mal el teléfono", aseguró ante los micrófonos, para acto seguido lanzar una divertida petición a los periodistas presentes: "Así que si me podéis dar el teléfono suyo, lo agradecería".

Estas palabras reflejan, una vez más, la particular y fluctuante relación que mantienen los dos hijos del recordado Paquirri. A lo largo de los años, el vínculo entre ambos ha pasado por innumerables altibajos, marcados en gran medida por la compleja historia y las históricas desavenencias que arrastran los clanes Rivera y Pantoja. Las diferencias públicas han sido notorias, pero también es cierto que, en los momentos de verdadera dificultad, ambos han sabido aparcar sus desencuentros para mostrar apoyo familiar.

Mientras tanto, la consigna en el núcleo duro del artista andaluz parece ser la de mantener una absoluta discreción. Kiko Rivera continúa centrado de manera exclusiva en su recuperación física y emocional, intentando alejarse de cualquier tipo de polémica que pueda alterar su descanso. Sus seres queridos más cercanos han optado por el hermetismo total respecto a los detalles de su evolución diaria, priorizando el bienestar del DJ por encima del innegable interés que despierta su figura pública.