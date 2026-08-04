Georgina Rodríguez responde a las críticas por su físico: "Amo mis curvas y la libertad de vivir en el cuerpo que elijo"

Georgina Rodríguez se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Mallorca con Cristiano Ronaldo y sus hijos. Unas vacaciones que se han visto empañadas por las críticas por su físico que ha recibido Georgina en redes sociales en los últimos días.

Cansada de los comentarios, Georgina ha decidido contestar de forma contundente con una publicación en Instagram, donde comparte una conversación que mantuvo con Cristiano Ronaldo después de reconocerle uno de sus mayores miedos. Se trata de una reivindicación del propio cuerpo aceptándolo como es y defendiendo que la felicidad no depende de una talla.

La respuesta del futbolista ha emocionado a miles de personas porque va mucho más allá del físico, de la presión estética y donde recuerda qué es lo que realmente importa.

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", ha comenzado.

Asimismo, explica que es madre de seis hijos y que uno de los valores que intenta transmitirles, junto a Cristiano, es que la autoestima no debe depender del aspecto físico. "Si hay algo que deseo enseñarles es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos", afirma.

"Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen", explica y, seguidamente, cuenta la respuesta que recibió del astro portugués: "Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien".

Unas palabras que le sirvieron para recordar qué es lo importante. "A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa", añade, lamentando los comentarios sobre su físico que se repiten cada año. "Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia".

Georgina plantea una reflexión interesante. "¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo 'correcto'? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?", pregunta. "Yo entreno porque me hace feliz. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí", explica.

Tampoco duda en reivindicar los cambios que ha vivido su cuerpo a lo largo de estos años. "Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo", escribe. "En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones".

Concluye su mensaje defendiendo que el éxito no es ajustarse a un ideal físico. "Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir", concluye.