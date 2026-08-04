Michael Douglas, Rosario Nadal o Norma Duval, reconocidos como embajadores de 'Mallorca, Terra d'Honor'

El ganador de dos premios Óscar y gran figura del cine internacional Michael Douglas ha sido una de las diez personalidades que han sido reconocidas con el título de embajador de la marca "Mallorca, Terra d'Honor", un reconocimiento institucional creado por el Consejo de Mallorca dirigido a personalidades que mantienen un estrecho vínculo con Mallorca y se han convertido, desde sus respectivos ámbitos, en extraordinarios embajadores de la isla.

Además del actor, han sido galardonados la asesora para coleccionistas de arte privado y ex musa de Valentino Rosario Nadal; la actriz y presentadora Norma Duval; el diseñador mallorquín Pablo Erroz; las periodistas Mariángel Alcázar y María Eugenia Yagüe; la farmacéutica Marta Munar; la empresaria de joyas y fundadora de Coolook Mar Aldeguer; el fotógrafo Bernardo Paz y la modelo mallorquina Sara Caballero.

El evento se celebró en Costa Nord, en Valldemossa, el centro cultural fundado por el propio Michael Douglas ubicado en plena Sierra de Tramontana, pensado para conservar el patrimonio cultural y paisajístico de Mallorca. El actor recordó que "estar esta noche aquí me recuerda, hace 25 años, cuando Costa Nord era sólo una idea y no puedo estar más orgulloso de lo que se ha convertido. Este escenario ha recogido a numerosos artistas de varias generaciones". Douglas estuvo acompañado de su hija Carys Zeta, que recientemente ha debutado en el teatro.

Cada uno de los galardonados recibió una aguja de cruz mallorquina elaborada en plata, inspirada en uno de los grandes iconos de la joyería tradicional de Mallorca, cuyo origen se remonta al siglo XVII, y que trasciende mucho más allá del significado religioso, consolidándose como una de las piezas más representativas de la artesanía insular.